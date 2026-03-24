Τη σημασία του πρώτου μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος, διάρκειας 20 ετών και την ολιστική προσέγγιση άμυνας του τόπου, όπου όλα τα συστήματα και όλοι οι αισθητήρες - από το μάτι του σκοπού στρατιώτη μέχρι την κάμερα που αφορά το μεταναστευτικό, μέχρι το ραντάρ του αεροπλάνου, μέχρι το ραντάρ της φρεγάτας, μέχρι το ραντάρ του πυραυλικού συστήματος ή του αντιπυραυλικού συστήματος - εντάσσονται σε ένα «όλον», τόνισε ο Νίκος Δένδιας τη Δευτέρα σε ομιλία του σε συνάντηση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με θέμα «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το μέλλον της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Η Ελλάδα έχει στρατιωτικές δυνάμεις στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, έχει στρατιωτικές δυνάμεις στο Κόσοβο, καλύπτει την Βουλγαρία ή ένα μεγάλο κομμάτι της, έχει το "Air Policing" στην Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο. Έχει επίσης μια Μοίρα "Patriot" στην Σαουδική Αραβία, έχει F-16 στην Κυπριακή Δημοκρατία, δύο φρεγάτες που καλύπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία, μια φρεγάτα που κινείται βόρεια της Λιβύης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ειρήνη» (IRINI), η οποία ξεκίνησε με δική μας πρωτοβουλία, μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες» (ASPIDES). Επίσης μετέχει στην ειρηνευτική δύναμη στοn Λίβανο με ένα επιπλέον πλοίο. Δεν νομίζω ότι στην ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, πόσο μάλλον της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά το 1974, μεταπολιτευτικά, η χώρα είχε αυτή την ανάπτυξη δυνάμεων εκτός των συνόρων της. Νομίζω ότι είναι και δείγμα του ευρύτερου αποτυπώματος το οποίο έχει κατορθώσει να έχει και των ευρύτερων υποχρεώσεων που σημαίνει αυτό το αποτύπωμα».

Στις συμμαχίες και τις κατανοήσεις μας, δεν θέλω να παραλείπω την #Αίγυπτο. Η #Ελλάδα, οφείλω να σας πω, εγώ θεωρώ ότι είναι τυχερή για την παρουσία του Πρόεδρου Σίσι στην Αίγυπτο.



— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 24, 2026

«Έχουμε επανέλθει», συνέχισε, στη λογική «πόλεμος πάντων πατήρ».

«Διότι δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις που ανέφερα, όπως ξέρετε υπάρχουν συγκρούσεις και στην Αφρική, στο Σουδάν. Λέω πάντοτε ότι το Σαχέλ έχει μετατραπεί σε «παράδεισο της τρομοκρατίας». Αυτή είναι η κατάσταση. Πιέζει και τις χώρες της δυτικής Αφρικής και στην κεντρική Αφρική νοτιότερα, Κονγκό, Ρουάντα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η επέμβαση στην Βενεζουέλα. Η κατάσταση με την Κούβα είναι επίσης ρευστή. Κατά συνέπεια μιλάμε για ένα διεθνές περιβάλλον τεράστιας ρευστότητος όπου πλέον αναδεικνύεται απόλυτα κυρίαρχος ο ρόλος της ισχύος» πρόσθεσε.

«Σε αυτό το γεωπολιτικό χάος», εξήγησε ο κ. Δένδιας, η «ανακούφιση» για την Ελλάδα «πηγάζει από την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «από τις στέρεες συμμαχίες, από συμβατικά κείμενα τα οποία τής δημιουργούν και δικαιώματα και ελπίδες και υποχρεώσεις».

Για τις μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανέλυσε ότι «είναι ένας τρόπος με τον οποίο η χώρα θα μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της και τα ζωτικά της συμφέροντα, την κοινωνία της, την οικονομική της ανάπτυξη, τις βασικές της υποδομές».

«Παλαιότερα επροστατεύοντο οι στρατιωτικές μονάδες. Πλέον είναι αυτονόητο ότι κύριο αντικείμενο προστασίας είναι οι υποδομές μας. Και μάλιστα σε δεύτερο χρόνο ακόμα και τα υποβρύχια καλώδια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα» υπογράμμισε.

«Η τεχνολογία», είπε ο υπουργός, «είναι ο μέγας εξομοιωτής. Αυτός που έχει το τεχνολογικό προβάδισμα μπορεί να αντιμετωπίσει τους αριθμούς. Αλλά βεβαίως πρέπει να έχουμε το τεχνολογικό προβάδισμα» ενώ αναφέρθηκε και στην ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) που, όπως τόνισε, «ενώνει τις Ένοπλες Δυνάμεις με την τεχνολογία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Ένωσης, ο κ. Δένδιας επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «μια μεσαία χώρα, όπως η Ελλάδα, έχει την ανάγκη σταθερών αξόνων, διότι δεν μπορεί να μεταβάλει πολιτική από τη μια μέρα στην άλλη».

«Το μέγεθός μας δεν μας το επιτρέπει. Αυτά ίσως είναι προνομίες των πολύ ισχυρών χωρών. Εμείς είμαστε μια χώρα η οποία πρέπει να εκπέμπει την εικόνα σταθερών αξόνων και μάλιστα μια από τις αγωνίες μου είναι, να υπάρξει αυτό πέραν της μιας κυβέρνησης και πέραν του ενός κόμματος» συμπλήρωσε.

«Να επιδιώκουμε», εξήγησε, «και να διατηρούμε μια εθνική συναίνεση, δεν λέω απόλυτη συμφωνία σε όλα, αλλά τουλάχιστον μια συνεννόηση στις βασικές μας παραμέτρους. Επιδιώκω στο βαθμό και στο πλαίσιο της συνταγματικής μου ευθύνης και της κυβερνητικής πολιτικής, να κρατάμε αυτές τις σταθερές. Σταθερές απέναντι στην μεγάλη γειτονική μας χώρα. Σταθερές απέναντι στους γεωπολιτικούς μας συμμάχους».

Ανέλυσε ότι η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται σε αυτές τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας ενώ αναφερόμενος στην Αίγυπτο, υπογράμμισε ότι «η διατήρηση της σταθερότητας στην Αίγυπτο, την οποία εξασφαλίζει το καθεστώς Σίσι, για την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό γεωπολιτικό κεφάλαιο».

Ο κ. Δένδιας, μιλώντας για τις διεθνείς συμμαχίες, αναφέρθηκε εκτενώς και στη σχέση της Ελλάδας με τη Γαλλική Δημοκρατία. «Η χώρα μας οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του Πρόεδρου Μακρόν στην Κύπρο. Οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του (αεροπλανοφόρου) «Σαρλ ντε Γκόλ» στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλει να μην ξεχάσει την παρουσία του Πρόεδρου Μακρόν στην Σούδα. Δεν ήταν απλή παρουσία, ήταν ένα σαφέστατο γεωπολιτικό μήνυμα. Άρα, εμείς έχουμε σταθερές σχέσεις, σταθερές συμπεριφορές, αναμενόμενες συμπεριφορές» είπε ο κ. Δένδιας.

Για τις αλλαγές στη θητεία, αναφέρθηκε στη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης των γυναικών ενώ εξήγησε: «Είναι η πρώτη φορά που τα κέντρα εκπαίδευσης έχουν εξομοιωτές βολής. Είναι η πρώτη φορά που τα κέντρα εκπαίδευσης έχουν εξομοιωτές πτήσεις drone. Είναι η πρώτη φορά που οι στρατιώτες θα εκπαιδευθούν σε anti-drone. Και μάλιστα anti-drone που έχουμε παράξει εμείς οι ίδιοι. Θα το δείτε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Βεβαίως όλα αυτά είναι στάδια, αλλά βλέπουμε πώς αλλάζουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

