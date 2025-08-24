Σφοδρή επίθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του Θάνου Πλεύρη εξαπολύει με ανακκοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της Κουμουνδούρου χαρακτηρίζει «ακροδεξιό» τον υπουργό Μετανάστευσης και επικαλείται δημοσιεύματα στο εξωτερικό, για τις συνθήκες κράτησης των προσφύγων και μεταναστών.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τα πεπραγμένα του ακροδεξιού υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, φέρνουν για μια ακόμη φορά την Ελλάδα στα διεθνή πρωτοσέλιδα με αρνητικό πρόσημο.

Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, με τίτλο «Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης» , το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας περιγράφεται ως «Αλκατράζ του Αιγαίου». Επισημαίνονται παράλληλα οι άθλιες συνθήκες κράτησης των μεταναστών, αλλά και η σκληρότερη νομοθεσία που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρά τις αντιδράσεις.

Όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κύριο μέλημα την δημοσκοπική στεγανοποίηση της ΝΔ προς την ακροδεξιά υιοθετώντας την ατζέντα της, τέτοια δημοσιεύματα θα πληθαίνουν. Η ζημιά όμως για τη χώρα θα είναι τεράστια και προσβλητική για τους πολίτες της, που δεν θέλουν να ταυτίζονται με επίδοξους «Τραμπίσκους» σαν τον Θάνο Πλεύρη και άλλος εκλεκτούς του Κυριάκου Μητσοτάκη».

