Να αναλάβει την ευθύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός και να παραιτηθεί ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στην Βουλή.

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε: «Αυτό που ζούμε είναι ένας ζόφος χωρίς προηγούμενο, προκύπτει από τη ποινική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφορά στην διερεύνηση ποινικών ευθυνών δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο ζόφος προέρχεται από τις συνομιλίες που αποκαλύπτονται καθημερινά ανάμεσα στους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους κομματικούς παράγοντες της ΝΔ. Αυτός ο ζόφος που ζούμε αυτές τις ημέρες, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Και όχι, το πρόβλημα δεν είναι πανευρωπαϊκό, όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι ελληνικό. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερευνά την περίοδο 2019 - 2022. Ο επιτελάρχης της διαφθοράς είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί διαφήμισε το περίφημο επιτελικό κράτος και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι ένα επιτελικό παρακράτος. Ένα βασικότατο συμπέρασμα από την δικογραφία είναι ότι πρόκειται για μία πυραμίδα διαφθοράς. Από τα υπουργικά γραφεία μέχρι το τελευταίο κομματικό γραφείο, στα χωριά του κράτους. Με θράσος που φθάνει να μιλάνε κάποιοι για εκπαραθύρωση δικαστικών λειτουργών. Η στρατηγική από τη πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου είναι η συγκάλυψη, όπως έγινε με τις υποκλοπές και με τα Τέμπη.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης είχε επιλέξει την ύποπτη σιωπή.

Ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε ότι από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι το Μάιο του 2025 η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κατέθεσε οκτώ ερωτήσεις για όλα τα επίμαχα θέματα της αγροτικής πολιτικής. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν απάντησε ή όταν απάντησε είπε όλα καλώς καμωμένα, είπε ο κ. Χαρίτσης.

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Δεν μιλάμε για μία παρατυπία για ένα επιμέρους σκάνδαλο. Μιλάμε για ένα ολόκληρο σύστημα διαφθοράς και διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ακόμη δεν έχουμε δει όλες τις συνέπειες. Και πρέπει να δούμε το ντόμινο των συνεπειών για τα προγράμματα της ΚΑΠ και για τις επιδοτήσεις και τις πληρωμές για τους αγρότες μας. Ποιές θα είναι οι συνέπειες για την χώρα μας για την ΚΑΠ τα επόμενα χρόνια; Υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθούν τα κονδύλια για την χώρα μας. Πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την καραμέλα των διαχρονικών παθογενειών. Και να σταματήσει το παραμύθι ότι ο κ. Μητσοτάκης δίνει τη μάχη κατά του βαθέως κράτους. Ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Χρεωκοπήσατε την χώρα μία φορά. Εμείς μετά την χρεωκοπία πηγαίναμε σε μία διαπραγμάτευση με το κεφάλι ψηλά. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να μας κατηγορήσει για διαφθορά και για απάτη. Ο κ. Μητσοτάκης να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του γιατί εκείνος έστησε αυτό το βαθύ παρακράτος. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται κι άλλη δικογραφία για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόσα σκάνδαλα θα καταγράψει αυτή η κυβέρνηση; Στα πόσα σκάνδαλα καίγεται ο κ. Μητσοτάκης; Ε, λοιπόν όχι, ως εδώ, δεν μπορεί να παίζει άλλο αυτό παιχνίδι. Θα πρέπει να μπει τέλος στην κυβέρνηση της επιτελικής διαφθοράς. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αναλάβει την τεράστια προσωπική του ευθύνη και να παραιτηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

