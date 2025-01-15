Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής η επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Θέσπιση προδιαγραφών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, περιβαλλοντική κατάταξη καταλυμάτων, απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότερες διατάξεις ελέγχου και ενίσχυσης πλαισίου τουριστικών υποδομών»

Αύριο συζητείται και τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το εν λόγω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού.

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στην παρέμβασή της τόνισε ότι το νομοσχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως κορυφαίου ποιοτικού προορισμού και ότι «με συντονισμένες προσπάθειες και καινοτόμες δράσεις, η Ελλάδα συνεχίζει να πρωτοπορεί, προσφέροντας αξιόπιστες, ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας».

Επίσης χαρακτήρισε, ως ανέξοδη την κριτική που έγινε από την αντιπολίτευση, χωρίς ουσιαστικές προτάσεις αναφέροντας ότι «παρά και το γεγονός ότι οι φορείς που προσκλήθηκαν τοποθετήθηκαν, ως επί το πλείστον, θετικά στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, διαπιστώνουμε από ορισμένους συναδέλφους μία συνέπεια στο όχι σε όλα. Μία ανέξοδη αντιπολίτευση, εμφανώς για λόγους δημιουργίας εντυπώσεων, χωρίς να ακούσουμε ουσιαστικά κάποια βελτιωτική πρόταση».

Για τη βραχυχρόνια μίσθωση η Υπουργός τόνισε ότι «παρά τη συμφωνία της αντιπολίτευσης για την ανάγκη θεσμοθέτησης κανόνων, δεν υπήρξε καμία θετική αναφορά στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας στον τομέα της φιλοξενίας».

Επεσήμανε ότι οι νέες διατάξεις εξυπηρετούν ευρύτερα τη συνολική βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας, και έτυχαν θετικών σχολίων ακόμα και από διεθνείς πλατφόρμες κρατήσεων.

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα διατρέχει οριζόντια το νομοσχέδιο, ανέφερε η Υπουργός, τόσο με την εισαγωγή ρύθμισης για κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων βάσει περιβαλλοντικής απόδοσης όσο και τη χρήση θαλασσινού νερού σε κολυμβητικές δεξαμενές, μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στη Μεσόγειο για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

