Χαρδαλιάς: Προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη

Ένα ακόμη σημαντικό έργο αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της Αττικής, που εκκρεμούσε επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δρομολογείται με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση παρεμβάσεων στον λιμένα Αγίου Νικολάου Πόρτο Ράφτη, που αφορούν τη βυθοκόρηση (απομάκρυνση υλικών από τον βυθό) και την επισκευή των κρηπιδωμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 452.352 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2026.

Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση πλήρους αποκατάστασης της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης μονογραφήθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, ενώ υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Τάσο Νικολακόπουλο και τη Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου της εκτέλεσης των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων από την Περιφέρεια Αττικής για λογαριασμό του οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν

Η λιμενική εγκατάσταση Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του μυχού του όρμου Μαρκοπούλου, με άνοιγμα εισόδου προς τα ανατολικά περίπου 700 μέτρων. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παραλιακά κρηπιδώματα βορείου προσανατολισμού, συνολικού μήκους περίπου 90 μέτρων, όπου καταγράφονται εκτεταμένες φθορές, καθώς και στους δύο υφιστάμενους προβλήτες (Προβλήτας Ι μήκους 50 μ. και Προβλήτας ΙΙ μήκους 23 μ.).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν:

• Αποκατάσταση της συνέχειας του μετώπου του κρηπιδώματος.

• Επισκευή του κρηπιδώματος και των όπισθεν χερσαίων χώρων στην κεφαλή του Προβλήτα Ι.

• Αποκατάσταση ανωδομών από σκυρόδεμα στα υπόλοιπα τμήματα (παραλιακά κρηπιδώματα και δυτικότερος προβλήτας).

• Αντικατάσταση εξοπλισμού ανωδομής και δημιουργία υποδομών για μελλοντική εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών παροχών.

• Καθαρισμός του πυθμένα και αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών μέσω απομάκρυνσης απορρίψεων και τοπικής εκσκαφής έως βάθος -4 μ.

• Αποκατάσταση του ανατολικού ορίου της λιμενικής εγκατάστασης με απομάκρυνση στοιχείων από σκυρόδεμα και κατασκευή θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Αττικής αποτελεί σταθερή και κεντρική προτεραιότητα της διοίκησής μας, καθώς συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης για το λιμάνι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη, προχωρούμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση που αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα φθορών και λειτουργικών ελλείψεων. Μέσα από στοχευμένες τεχνικές εργασίες, όπως η βυθοκόρηση, η αποκατάσταση των κρηπιδωμάτων και η αναβάθμιση των υποδομών, διασφαλίζουμε ότι το λιμάνι θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλές για τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες.

Παράλληλα όμως, ενισχύουμε και την ανθεκτικότητα των παράκτιων υποδομών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και αποτελεσματικότητα να υλοποιούμε έργα ουσίας σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, επενδύοντας σε υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την τοπική οικονομία».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης ανέφερε πως:

«Η χρηματοδότηση του έργου φτάνει τα 600.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για την αποκατάσταση του λιμανιού μας στον Αγ. Νικόλαο στο Πόρτο Ράφτη, εκκρεμότητα που ταλαιπωρούσε την τοπική κοινωνία επί σχεδόν σαράντα χρόνια. Πρόκειται για μια παρέμβαση με ουσιαστική σημασία, τόσο για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, όσο και για την προοπτική που δίνεται πλέον για την αναβάθμιση του.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ήταν για μια ακόμα φορά δίπλα μας και τον ευχαριστούμε θερμά για το προσωπικό ενδιαφέρον και τη συμβολή του, στην επίλυση ενός ζητήματος που παρέμενε άλυτο για δεκαετίες. Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης του έργου, έγινε πραγματικότητα λόγω της άψογης συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που αποδεικνύει, ότι με όραμα, σχεδιασμό και επιμονή, μπορούν να δοθούν λύσεις σε προβλήματα, που για χρόνια θεωρούνταν ανυπέρβλητα».

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Τάσος Νικολακόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά, υπογράψαμε σήμερα την προγραμματική σύμβαση του έργου «Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων λιμένα Αγίου Νικολάου». Το έργο αφορά κυρίως, την επισκευή του κατεστραμμένου προβλήτα, μήκους 60 μέτρων περίπου και είναι σημαντικότατο για τη λειτουργία του λιμανιού μας, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε, ότι η ζημιά στον συγκεκριμένο προβλήτα, έγινε πριν από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες και από τότε, έχουμε τα συντρίμμια, σε κοινή θέα στο λιμάνι μας. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά τον κ. Νίκο Χαρδαλιά, για την πολύτιμη βοήθειά τους, να δοθεί λύση σε ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα».

Το «παρών» στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης έδωσε πέραν των προαναφερθέντων και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Δημήτρης Δαμάσκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.