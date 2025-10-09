Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την Ολομέλεια της Βουλής για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.