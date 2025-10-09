Λογαριασμός
Βουλή: Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ο Μητσοτάκης ενημερώνει την Ολομέλεια για την εξωτερική πολιτική

Η συζήτηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Μητσοτάκης

Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την Ολομέλεια της Βουλής για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Η συζήτηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 142 Α του Κανονισμού της Βουλής σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βουλή εξωτερική πολιτική
