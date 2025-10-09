Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την «ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Όπως επισημαίνει «αποτελεί επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, αυτή η σημαντική πρόοδος θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή» καταλήγει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.