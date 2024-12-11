Βουλή: Αυλαία με εντάσεις στον προϋπολογισμό – Αναβίωση δίπολου ΝΔ- ΠΑΣΟΚ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στο «κόκκινο» με το καλημέρα ανέβηκε το θερμόμετρο στη συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού, με τον Κωστή Χατζηδάκη να επιτίθεται στην αντιπολίτευση, με επίκεντρο το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντάς της τάση ισοπέδωσης και μηδενισμού.

Κατά την τοποθέτηση του ο υπουργός Οικονομιών, δεν άνοιξε πλήρως τα χαρτιά του όσον αφορά στις παρεμβάσεις για τις τράπεζες, συνιστώντας υπομονή μέχρι την προσεχή Κυριακή.

«Από το 2025 οι τραπεζικές προμήθειες θα είναι αρκετά χαμηλότερες με τις πρωτοβουλίες που παίρνει η κυβέρνηση. Τα επιτόκια δανεισμού θα ακολουθήσουν καθοδική πορεία. Δημιουργούμε συνθήκες περισσότερου υγιούς ανταγωνισμού ώστε να χορηγούνται περισσότερα δάνεια και να βοηθηθεί η στεγαστική κρίση», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης προαναγγέλλοντας νέες μειώσεις φόρων μέσα στο 2025.

«Μας είπατε να κάνουμε υπομονή για τις τράπεζες γιατί όλα θα τα λύσει ο πρωθυπουργός. Πόσες φορές μας έχετε πει λαϊκιστές και ότι θα κλείσουμε τις τράπεζες;», ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος. «Δεν τους έχουμε δει τους επενδυτές να φεύγουν. Να ζητούν μερίσματα τους βλέπω. Περιμένω να δω τι θα πει ο πρωθυπουργός για να σας αναιρέσει εσάς προσωπικά. Κουβέντα για τις επενδύσεις. Κουβέντα. Εκεί που χτίζουμε το μέλλον της Ελλάδας δεν έχετε να πείτε τίποτα», συνέχισε ο κ. Γερουλάνος.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας στον Παύλο Γερουλάνο ρητορική μηδενισμού, χαρακτηρίζοντας την παρέμβασή του ως «θλιβερή». «Πείτε μας ότι δεν είμαστε η πρώτη χώρα σε αύξηση των επενδύσεων και στην μείωση της ανεργίας. Εάν δεν σας βολεύουν τα στοιχεία, να μην μιλάμε με πολιτικό κλάμα που δεν ταιριάζει στη Βουλή», ανέφερε ο ίδιος, βάζοντας στο στόχαστρο την Χαριλάου Τρικούπη και για την τροπολογία του κόμματος για τις τραπεζικές προμήθειες. «Αφήσατε τη φορολόγηση των τραπεζών και πιάσατε τώρα τις προμήθειες. Μόνο που στην τροπολογία σας αρνείστε αποφάσεις που το δικό σας, το παπανδρεικό ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε για τα επιτόκια. Αντί να πηγαίνετε μπροστά, πηγαίνετε πίσω και από τον χειρότερο παρελθόν σας. Συνεχίστε έτσι, είστε οι μεγαλύτεροι πολιτικοί μας χορηγοί», τόνισε.

