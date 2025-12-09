Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο «Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο - Παρεμβάσεις σε Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Περιουσίας και Φ.Π.Α.- Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ"- Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και λοιπές διατάξεις» εισάγεται σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια.

Στο σχέδιο νόμου, παράλληλα, έχουν κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση δύο υπουργικές τροπολογίες και μια βουλευτική.

Η πρώτη υπουργική τροπολογία προβλέπει την σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις εκάστοτε χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις των κυρίων συντάξεων, διάταξη για την μεταφορά υφιστάμενων ιδρυμάτων σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και την παραχώρηση χρήσης διαχείρισης και εκμετάλλευσης έκτασης αποχαρακτηρισμένης από τη χερσαία ζώνη Λιμένος Κέρκυρας στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων νήσων.

Η δεύτερη υπουργική τροπολογία έχει τρεις ενότητες. Η πρώτη αφορά μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και των πληγέντων εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018 και της πλημμύρας στην περιοχής της Μάνδρας το 2017. Το Β' Κεφάλαιο αφορά την χορήγηση ειδικής σύνταξης σε παθόντες και συγγενείς θυμάτων της Μάνδρας.

Το Γ' Κεφάλαιο αφορά διατάξεις για την διαγραφή ατομικών οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα των αποβιωσάντων καθώς και των στενών συγγενών κατά την διάρκεια και εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Μάτι και της πλημμύρας στην Μάνδρα. Επίσης διατάξεις για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης - παροχή ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και διάταξη για το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέλους των οικογενειών των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος στις πλημμύρες της Μάνδρας το 2017.

Η βουλευτική τροπολογία υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδα με την οποία ζητείται «η άρση του αξιόποινου αδικημάτων που τυχόν διαπράχθηκαν στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

