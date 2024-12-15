Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρεμιέρα του ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη συζήτηση του Προϋπολογισμού , στη Βουλή, αμφισβήτησε ευθέως το αφήγημα της κυβέρνησης πως η οικονομία πηγαίνει και θα πηγαίνει καλά και παράλληλα έδωσε το περίγραμμα της εναλλακτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Από την αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άσκησε οξεία κριτική ενώ χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «χαμένων ευκαιριών, μισής αλήθειας και απουσίας προοπτικής για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού με την αναιμική ανάπτυξη» , κι όπως είπε, « στηρίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όμως έχει ημερομηνία λήξης. Έχετε αποτύχει να κάνετε την οικονομία πιο Ανταγωνιστική, την κοινωνία πιο Δίκαιη και τους Θεσμούς πιο Ισχυρούς, αλλά πάνω από όλα τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πιο αισιόδοξους και με καλύτερη προοπτική για τη ζωή τους», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ . Πρόσθεσε ότι το πλεονέκτημα της σταθερότητας, που επικαλείται η κυβέρνηση ,είναι μια στασιμότητα γεμάτη κοινωνικές αδικίες κι άσκησε δριμεία κριτική κατ αρχάς για τις Τράπεζες λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ κατέρριψε την προπαγάνδα σας».

«Εσείς επιλέξατε να περιορίσετε τη διακυβέρνησή σας σε «νησίδα διευθέτησης συμφερόντων και ανασφάλειας για την πλειοψηφία της κοινωνίας», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Περιγράφοντας τη δική του εναλλακτική πρόταση για τη χώρα ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει πολλές προτάσεις τις οποίες η κυβέρνηση απέρριψε καθώς «ο κομματικός σας εγωισμός και η υπερβολική σας αλαζονεία υπερέχουν οποιασδήποτε διάθεσης να δείξετε έμπρακτη συναίνεση στις προτάσεις της αντιπολίτευσης». Συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος , πως οτιδήποτε άλλο προτείνεται δεν μπορεί να υλοποιηθεί, άρα να δεχτεί τη μοίρα του γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να την αλλάξει.

«Ως απάντηση στο μίζερο αυτό αφήγημα σας, στέλνουμε στον ελληνικό λαό το μήνυμα: μην συμβιβάζεστε με τη στασιμότητα και την αδικία στη ζωή σας.

Υπάρχει άλλος δρόμος και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μια χώρα-ευκαιρίας για αγορά ακινήτων από πλούσιους του εξωτερικού και όχι μια χώρα με ευκαιρίες για τα παιδιά της. Παλεύουμε να αλλάξουμε αυτή την πορεία μέσα από την επένδυση στη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική ασφάλιση.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη γενικευμένη απαξίωση των θεσμών, της δικαιοσύνης και της πολιτικής. Οι χειρισμοί στην τραγωδία των Τεμπών αλλά και στην παρακρατική υπόθεση των υποκλοπών έπληξε τη διάκριση των εξουσιών . Περιμένω να ανταποκριθεί στο σύνολο του πολιτικού συστήματος στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης κατά την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Ο ελληνικός λαός δεν έχει τίποτε άλλο να περιμένει από μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, με ένα σχέδιο προοδευτικό αναπτυξιακό και κοινωνικά δίκαιο.

Καλώ, λοιπόν, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που ζητά σεβασμό από το κράτος, ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γυρίσει η χώρα σελίδα. Για μια νέα δημιουργική πορεία με στέρεη ευημερία, προς όφελος του ελληνικού λαού και των νεότερων γενεών», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Εξήγησε με πληρότητα τις προτάσεις του κόμματός του -για την επιβολή έκτακτης εισφοράς 5% στα κέρδη της διετίας 2023-2024, την οποία απέρριψε η κυβέρνηση, τη νέα τροπολογία για να σταματήσουν οι καταχρηστικές και παράλογες χρεώσεις που επίσης απερρίφθη.

«Διαστρεβλώσατε την αλήθεια, ότι τάχα θέλουμε να καθορίσουμε διοικητικά τα τραπεζικά επιτόκια. Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί λέτε τέτοια απροκάλυπτα ψεύδη; Τόση είναι η αγωνία σας να υπερασπιστείτε τις τράπεζες; Εμείς προφανώς δεν προτείναμε τον διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων, αλλά θέλουμε επιτέλους να γίνει σεβαστή η απόφαση 168 του 2024 του Αρείου Πάγου.

Το ερώτημα είναι απλό : Όταν οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να αυξάνουν το επιτόκιο του δανείου καθώς αυξάνεται το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν θα πρέπει να έχουν και την υποχρέωση να το μειώνουν, όταν αυτό πέφτει;», υπογράμμισε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καταθέτοντας στα πρακτικά της Βουλής την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, «ως απάντηση στην προπαγάνδα του υπουργείου Αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας», όπως επισήμανε.

Επιπλέον ανέφερε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό πως «διαρρέετε ότι θα κάνετε ορισμένες εξαγγελίες, ακόμη και αυτές είναι μια κοινοβουλευτική νίκη του ΠΑΣΟΚ γιατί έρχονται μετά τη συνεχιζόμενη πίεση μας. Έχετε χρέος όμως να απαντήσετε, κ. Μητσοτάκη, πόσο κόστισε στην τσέπη του ελληνικού λαού η διετής απραξία σας απέναντι σε καταχρηστικές πρακτικές;»

Οξεία ήταν η κριτική του κ. Ανδρουλάκη για τις ευθύνες της κυβέρνησης σχετικά με την ακρίβεια όπου επανέλαβε την πρόταση να συσταθεί Ενιαία Αρχή Καταναλωτών ενώ μίλησε για προσπάθεια στρέβλωσης και απαξίωσης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέροντας εκ νέου την επιτυχή μείωση των τιμών από τη μείωση του ΦΠΑ στην Ισπανία.

« Κύριε Μητσοτάκη, η διαφορά μας είναι ότι για εμάς σημασία έχει η προστασία του εισοδήματος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων, και όχι τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων! Εσείς είστε ο πρωταγωνιστής του λαϊκισμού και μάλιστα του ακοστολόγητου», υπογράμμισε απευθυνόμενος ευθέως στον πρωθυπουργό.

Και συνέχισε: «Το 2010 αλλά και το 2011 - μυαλό δεν βάλατε- με τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και όταν ψάχναμε το ευρώ με το σταγονόμετρο, ο υπεύθυνος πολιτικός κ. Μητσοτάκης

πρότεινε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Πόσα δισεκατομμύρια κόστιζε; 2, 3, 4; Αλλά επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια, ας πάμε στα πιο πρόσφατα: δώστε μας την κοστολόγηση της τροπολογίας

που καταθέσατε τον Μάιο του 2019 για μείωση του ΦΠΑ.

Και χαρακτηρίζετε λαϊκισμό τη δική μας πρόταση για μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με πολύ μικρό συγκριτικά δημοσιονομικό αποτύπωμα».

Ανάλογους τόνους κριτικής χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης για τη κυβερνητική πολιτική στην Υγεία και την Παιδεία, την άδικη φορολογία των μισθωτών και των χαμηλών εισοδημάτων, τη στεγαστική πολιτική , τα προβλήματα των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής .

«Δύο λέξεις περιγράφουν τα αποτελέσματα της πολιτικής σας τα τελευταία 6 χρόνια: Χαμένη ευκαιρία .Μια χαμένη ευκαιρία που παγιδεύει τη χώρα σε μακροχρόνια στασιμότητα. Η ελληνική οικονομία, δηλαδή, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα εισέλθει σε μια πορεία πλήρους στασιμότητας», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτοντας σχετικούς πίνακες στα πρακτικά.

«Το μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη δεν διανέμεται δίκαια . Το σχέδιο σας οδηγεί σε μια μεγάλη αναδιανομή πλούτου υπέρ των λίγων και ισχυρών. Αποκορύφωμα της αδικίας είναι ότι έχετε αναγάγει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής», συμπλήρωσε .

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Δημογραφικό όπου ανέφερε ότι είναι η μεγαλύτερη εθνική πρόκληση και δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις. «Γι αυτό ζητάμε συναίνεση προτείνοντας να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος, στον οποίο καλούμε την κυβέρνηση, τα υπόλοιπα κόμματα αλλά και την αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν για να χαράξουμε μια σταθερή μακροπρόθεσμη στρατηγική», επισήμανε.

Μίλησε για πολυγλωσσία στα εθνικά θέματα, «όπου επιβάλλεται μια αρραγής στρατηγική, ακούγαμε 4 διαφορετικές φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία μία τη διώξατε και έμειναν 3. Μια φωνή ο κ. Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών ο οποίος βλέπει ανοιχτό παράθυρο ευκαιρίας για προσφυγή στη Χάγη. Η δεύτερη φωνή είναι η δική σας, που μόλις προχθές είπατε ότι βλέπετε αυτό το παράθυρο αλλά είναι κλειστό . Και η τρίτη είναι του κ. Δένδια, του υπουργού Εθνικής Άμυνας που δεν βλέπει κανένα παράθυρο, αλλά μια ορθάνοιχτη πόρτα παραχωρήσεων. Είναι πλέον εμφανές ότι έχετε μπλέξει τα εσωκομματικά σας προβλήματα με τα εθνικά συμφέροντα!», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.