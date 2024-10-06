Η «δίψα» των διεθνών επενδυτών για τα ελληνικά assets αυξάνεται κατακόρυφα μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Γεγονός που αποτυπώνεται στις μεγάλες προσφορές για ελληνικά assets, που προσέγγισαν τα 120 δισ. ευρώ, μέσα στο 2024.

Την ίδια ώρα, όπως παρατηρούν παράγοντες της αγοράς, μία νέα γενιά επενδυτών περισσότερων "ποιοτικών" και μακροπρόθεσμων, δημιουργείται για τα ελληνικά assets, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Ο τίτλος investment grade επιτρέπει σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό επενδυτών να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας.

Οι συστημικές τράπεζες την ίδια περίοδο συγκέντρωσαν συγκεντρώσει προσφορές σχεδόν 37 δισ ευρώ μέσω της διαδικασίας αποεπένδυσης, αλλά και μέσω των εκδόσεων ομολόγων.

Οι τράπεζες μέσω της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την Πειραιώς και την Εθνική προσέλκυσαν συνολικές προσφορές 17 δισ.ευρώ, ενώ οι οι τεσσερις συστημικές τράπεζες από τις αρχές του 2024 εχει συγκεντρώσει προσφορές 20,8 δισ. ευρώ από την έκδοση ομολόγων.

«Η αποκρατικοποίηση του 10% της Εθνικής τράπεζας που μόλις ολοκληρώθηκε αποτελεί σημαντική επιτυχία για την ελληνική οικονομία. Ιδίως αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι συνέπεσε με μια περίοδο που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια στις αγορές λόγω της όξυνσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρ' όλα αυτά η διεθνής προσφορά - με τη συμμετοχή παγκόσμιας κλάσης θεσμικών επενδυτών - υπερκαλύφθηκε κατά 12 φορές και η συνολική κατά 11 φορές. Επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τον τραπεζικό κλάδο στην ελληνική αγορά, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε 42% ψηλότερα σε σχέση με την έκδοση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο.

Η Δημόσια Προσφορά, προσέλκυσε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον τόσο Ελλήνων όσο και ξένων επενδυτών, με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 7,2 δισ. ευρώ και τη συνολική αξία της συναλλαγής να αγγίζει τα 0,7 δισ. ευρώ.

Προσφορές - μαμούθ περίπου 11 δισ. ευρώ, τον περασμένο Μάρτιο, συγκέντρωσε το ΤΧΣ για το 27% της Πειραιώς με το δημόσιο να βάζει στα ταμεία του 1,3 δισ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 4 ευρώ ανά μετοχή και σε premium, κάτι που για την Ευρώπη αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς όλα τα αντίστοιχα placements πανευρωπαϊκά είχαν γίνει σε discount. Δευτερογενής πώληση αυτού του ύψους μετοχικού κεφαλαίου, με τόσο μεγάλη υπερκάλυψη από τέτοιας ποιότητας επενδυτές και με τέτοιο υπερτίμημα, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.

Να σημειώσουμε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η αρχική δημόσια προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με τη μερική αποεπένδυση του Ελληνικού Δημοσίου, που διέθεσε το 30% σε επενδυτές, ενώ τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν σε 784,7 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ.

Ομόλογα

Οι προσφορές για τις μέχρι τώρα εκδόσεις κρατικών ομολόγων, εντός του 2024, μαζί με τις επανεκδόσεις, ανέρχονται σε 74 δισ. ευρώ.

Το Φεβρουάριο του 2024 το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ από νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,478%, αισθητά χαμηλότερη από εκείνη της έκδοσης αντίστοιχης διάρκειας τον Ιανουάριο του 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη έκδοση πέτυχε ταυτόχρονα τρία ρεκόρ: (1) Συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει σημειωθεί ποτέ για ελληνικό κρατικό τίτλο, καθώς ξεπέρασε τα 35 δισ. ευρώ, με το δείκτη κάλυψης να διαμορφώνεται σε 8,75x (έναντι 6,26x της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης). (2) Η τιμολόγηση του ομολόγου έκλεισε με τη χαμηλότερη διαφορά απόδοσης (country premium) που έχει επιτευχθεί σε ελληνική έκδοση. (3) Είναι το μεγαλύτερο ποσό έκδοσης 10ετούς ομολόγου από το 2010.

Επίσης, το δημόσιο άντλησε 3 δισεκ. ευρώ από την έκδοση 30ετούς ομολόγου με απόδοση 4,241% και ισχυρό δείκτη κάλυψης, αποτυπώνοντας την ισχυρή ζήτηση κυρίως από διεθνείς επενδυτές με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα 33 δισ.

Μέσω επανεκδόσεων ομολόγων το δημόσιο άντλησε 1, 6 δισ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται στα 5,9 δισ. ευρώ.

Οι εκδόσεις ομολόγων εντός του 2024 είχαν μειωμένη μεσοσταθμική απόδοση σε σύγκριση με εκείνες του 2023. Στις πρόσφατες εκδόσεις ομολόγων παρατηρείται σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που συνδέεται με την αναβάθμιση στην επενδυτική κατηγορία, η οποία επιφέρει αύξηση της ζήτησης ελληνικών τίτλων, ιδίως ελληνικών κρατικών ομολόγων, εκ μέρους διεθνών επενδυτών. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι οι πρόσφατες εκδόσεις μακροπρόθεσμων και πολύ μακροπρόθεσμων ομολόγων, εκτός του ότι αυξάνουν τη μεσοσταθμική διάρκεια του χρέους που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά ομολόγων, ενέχουν και πολύ θετική σηματοδότηση, εξαιτίας της ισχυρής ζήτησης.

Οι τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχουν εκδώσει ομόλογα, εκδόσεις που έχουν συγκεντρώσει συνολικές προσφορές ύψους 20,8 δισ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο η Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους 650 εκατ., με κουπόνι 5,375%, προσελκύοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές και το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το 2,7 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 5,4 φορές .

Η Πειραιώς τον Απρίλιο προχώρησε στην έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων και οι εντολές ξεπέρασαν το 1,3 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 2,7 φορές τον στόχο έκδοσης.

Τον Ιούλιο η Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 650 εκατ. με απόδοση 4,625%, με το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα 4,1 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 8,2 φορές τον αρχικό στόχο, και πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα τα τελευταία χρόνια.

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε τον Ιανουάριο με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης, ύψους 600 εκατ. Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από 2,4δισ. από περισσότερους από 200 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 4 φορές το ποσό της έκδοσης. Επίσης τον Μάρτιο εξέδωσε ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης , ύψους 500 εκατ. Η συναλλαγή προσέλκυσε προσφορές ύψους πάνω από 1,8 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης.

Στις αρχές του 2024 η Eurobank προχώρησε σε μια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, 300 εκατ. , με την έκδοση να συγκεντρώνει εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές με τη συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,8 δισ. Στη συνέχεια η Eurobank τον περασμένο Απρίλιο ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 650 εκατ. με τη συνολική ζήτηση να φτάσει πάνω από 1,4 δισ.

Εκρηκτική ήταν ζήτηση που εκδηλώθηκε, στις αρχές Σεπτεμβρίου για την έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) της Alpha Bank, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 8,3 φορές και ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ.

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε, τον Ιούνιο και η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους Euro500 εκατ. της Alpha Bank,και περισσότεροι από 130 επενδυτές τοποθετήθηκαν με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,5 δισ.

Ισχυρή ζήτηση από ξένους και εγχώριους επενδυτές προσέλκυσε το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους Ευρώ 400 εκατ. της ίδιας τράπεζας, στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου και οι συνολικές προσφορές πλησίασαν τα 1,3 δισ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

