Βουλή: «Αυτή είστε» είπε ο Κουτσούμπας στην Κωνσταντοπούλου – Το καρφί σε Αλέξη Τσίπρα

Του Γιάννη Ανυφαντή

Αναβίωσε η «βεντέτα» μεταξύ Δημήτρη Κουτσούμπα και Ζωής Κωνσταντοπούλου όταν ο γ.γ. του ΚΚΕ κατήγγειλε πως η Πλεύση Ελευθερίας αποφεύγει να τοποθετηθεί αναφορικώς με τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

Δημήτρης Κουτσούμπας: Πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ σαν το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα κόμματα όμως δεν βγάζουν άχνα για αυτά τα θέματα και δεν τα καταγγέλλουν, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και άλλα διεκδικούν τον τίτλο της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα όπως η Ελληνική Λύση…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε! Μιλάει αρχηγός κόμματος! Είναι ανεπίτρεπτο!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!

Δημήτρης Κουτσούμπας: Αυτή είστε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια!

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε!

Στο στόχαστρο έβαλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την «συντηρητική αναδίπλωση» της κυβέρνησης 2015 -2019 που οδήγησε στην διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. ««Όποιοι λένε ότι δεν έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνουν την ανησυχία και τη διαθεσιμότητα τους για να δημιουργηθεί εναλλακτικός πόλος. Όλους αυτούς ο λαός μας πρέπει να τους αφήσει πίσω με τις φαγωμάρες για τις καρέκλες και τις αμαρτίες τους…» σχολίασε δηκτικά ο Γραμματέας του ΚΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.