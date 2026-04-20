Βορίδης: Θα απέρριπτα όλες τις άρσεις ασυλίας - Ίσως δεν πρέπει να στεναχωρήσω όσους το ζητούν

Σε σκέψεις βρίσκεται για την απόφασή του στην προσεχή ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας 13 πολιτικών προσώπων αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Να μην έχει ακόμη καταλήξει εμφανίζεται ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης αναφορικά με τη στάση που θα τηρήσει στην επικείμενη ψηφοφορία της Βουλής για την άρση ασυλίας 13 πολιτικών προσώπων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε, εάν αξιολογούσε το ζήτημα αποκλειστικά με νομικά κριτήρια, θα ήταν αρνητικός και για τις 13 περιπτώσεις. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, καθώς η συζήτηση έχει πλέον αποκτήσει έντονη πολιτική διάσταση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ίδιοι οι βουλευτές επιθυμούν να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από τα ονόματά τους, προσθέτοντας χαρακτηριστικά:

«Η καρδιά μου σας ξαναλέω, είναι πιο κοντά στη νομική μου υπόσταση… Από την άλλη μερικά καταλαβαίνω τους συναδέλφους μου. Μπορεί να μην πρέπει να τους στεναχωρήσω… θα το σκεφτώ».

