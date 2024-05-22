Σαφείς αποστάσεις με το άνοιγμα που επιχειρεί ο Στέφανος Κασσελάκης, προς τα κόμματα των Ζωής Κωνσταντοπούλου και Γιάνη Βαρουφάκη, τήρησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, χαρακτηρίζοντας «λάθος» κάτι τέτοιο.

«Θεωρώ λάθος το να στραφούμε προς την κ. Κωνσταντοπούλου και τον κ. Βαρουφάκη. Δεν μπορείς να λες στη ίδια πρόταση 'δεν θέλουμε να είμαστε σαν το 2015' και ταυτόχρονα να λες 'θέλω να είμαι με Κωνσταντοπούλου και με Βαρουφάκη'. Σημαίνει δεν έχεις καταλάβει το 2015» είπε χαρακτηριστικά.

«Οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει από το 2015, τότε ο κ. Κασσελάκης δεν ήταν στην Ελλάδα και ίσως να μη γνωρίζει ακριβώς τα γεγονότα, μόλις προχθές χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως 'τραμπική'» συνέχισε με σκωπτικό ύφος ο κ. Ζαχαριάδης.

Ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων πάντως σημείωσε πως το θέμα των συνεργασιών θα αποσαφηνιστεί το βράδυ των εκλογών ανάλογα με το αποτέλεσμα. «Τα όργανα αποφασίζουν εάν θα κάνουμε συνεργασία με την κ. Κωνσταντοπούλου ή με την κ. Αποστολάκη, πιστεύω ότι η άποψη μου είναι πλειοψηφική στον ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: skai.gr

