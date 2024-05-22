Ο αντιναύαρχος ε.α. Παναγιώτης Λυμπέρης ορίζεται πρόεδρος του υπό σύσταση Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, όπως ανέφερε στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.
Σε παρέμβασή του, κατά τη τη συζήτηση του νομοσχεδίου που προβλέπει την Ίδρυση του Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ο κ. Δένδιας είπε ότι στο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται ο Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, «κατά διακοπή της μέχρι τώρα ακολουθούμενης διαδικασίας μετακλήσεως απόστρατου ή εξωγενούς στελέχους για την διεύθυνση», σημειώνοντας ότι ακολούθησε την εισήγηση του ΓΕΕΘΑ. Σημείωσε επίσης ότι πέραν του Διευθυντή Εξοπλισμών, στο ΔΣ περιλαμβάνεται και ο Γενικός Διευθυντής Καινοτομίας, και ότι στην θέση αυτή, θα οριστεί ο υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, απόφοιτος του ΕΜΠ.
Απαντώντας σε αναφορές των εισηγητών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευάγγελου Αποστολάκη και του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημ. Μπιάγκη, σε θέματα λογοδοσίας του ΕΛΚΑΚ, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη συμφωνία του να υπάρχει υποχρεωτική ετήσια ακρόαση του ΕΛΚΑΚ από την κοινοβουλευτική επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ενώ για την εσωτερική λογοδοσία, είπε ότι ο έλεγχος στο ΕΛΚΑΚ ασκείται, διά του ΓΕΕΘΑ και όχι από εξωγενές όργανο. Υπάρχουν δύο εσωτερικά ελεγκτικά όργανα, και εσωτερική επιτροπή ελέγχου, και διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου, είπε ο κ. Δένδιας.
