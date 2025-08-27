Για προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις της για το εργασιακό νομοσχέδιο, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σε δήλωσή τους οι Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Νίκος Δήμας, Γραμματέας Τομέα Εργασίας του κόμματος αναφέρουν: «Αρχικά, επαναλαμβάνουμε προς την κυβέρνηση, ότι η περίοδος που χρησιμοποιούσε μιντιακά κόλπα για να περάσει τη γραμμή της τελείωσε. Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιος έχει διαβάσει το νομοσχέδιο και ποιος όχι.

Από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα εργάζεται ο Έλληνας εργαζόμενος! Και η κυρία Κεραμέως το θεωρεί απολύτως φυσιολογικό, αφού – όπως μας είπε – "ισχύει από το 2023» που κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία καρφώνοντας τον πρώην υπουργό της ίδιας κυβέρνησης».

Συνεχίζοντας, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η υπουργός, για ακόμη μια φορά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, παίζοντας με τις λέξεις.

«Αποκρύπτει το σημαντικότερο: ότι η δυνατότητα άρνησης του εργαζόμενου να εργαστεί υπερωριακά οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου.

Αν, λοιπόν, η κυρία Κεραμέως θεωρεί πως δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, ας προχωρήσει σε αντικατάσταση της λέξης "άρνηση" με τη λέξη "συναίνεση". Είναι σαφές ότι η διαφορά είναι θεμελιώδης: όταν μιλάμε για συναίνεση, σημαίνει ότι υπάρχει πρόταση από τον εργοδότη και ελεύθερη αποδοχή από τον εργαζόμενο. Ενώ, όταν μιλάμε για άρνηση, πρόκειται για εντολή του εργοδότη, την οποία ο εργαζόμενος αρνείται να εκτελέσει».

Παράλληλα τονίζουν ότι η υπουργός «επέλεξε, δε, να μην πει λέξη για το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες από τον μέσο Ευρωπαίο εργαζόμενο, καθώς και περισσότερα Σαββατοκύριακα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογενειακή και επαγγελματική τους ζωή».

«Δεν έδωσε ούτε σαφείς εξηγήσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικής συμφωνίας, ούτε για την ουσιαστική ματαίωση του σκοπού της άδειας, μέσω της κατάτμησής της ακόμη και σε χρονικά διαστήματα των πέντε ημερών. Επέλεξε, τέλος, πολύ συνειδητά να αποκρύψει τη σφοδρή αντίδραση της ΓΣΕΕ. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, το έχουμε ξαναδεί», σημειώνουν και προσθέτουν: «Συστηματικά "ξεχνά" να αναφερθεί και στην έκτη ημέρα απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα, που πλέον γίνεται πραγματικότητα».

Καταλήγοντας επισημαίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους και να μάχεται για τα δικαιώματά τους, μέσα και έξω από τη Βουλή. «Η δέσμευσή μας: καλύτερες ημέρες για όλους».



