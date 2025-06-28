Δύο ακόμη παραιτήσεις στελεχών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δύο ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπέβαλαν την παραίτησή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το ertnews.gr, πρόκειται για τον Ανδρέα Καρασαρίνη, γραμματέα, αγροτικών φορέων της ΝΔ και τον Γιάννη Τρουλλινό μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμματος.

Οι παραιτήσεις έγιναν αμέσως δεκτές από τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, κ. Σκρέκα.

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Τρουλλινός ήταν συνεργάτης του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Μετανάστευσης Μάκης Βορίδης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος υπέβαλαν την παραίτησή τους, με φόντο την ογκωδέστατη δικογραφία της υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκεται ήδη στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

