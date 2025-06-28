Τσιάρας: Η περίοδος κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει – Μηδενική ανοχή στην παρανομία

Απολύτως θεσμική χαρακτήρισε τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Action24 στους Δημήτρη Καμπουράκη και Βαγγέλη Γιακουμή.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, η κατάσταση στον Οργανισμό δεν είναι αποτέλεσμα ενός πρόσφατου λάθους, αλλά μιας βαθιάς, διαχρονικής παθογένειας που το πολιτικό σύστημα απέτυχε να ελέγξει: «Όποιος ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, προφανώς υποκρίνεται. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας». Ειδική αναφορά έκανε στους αριθμούς που αποτυπώνουν τη στρέβλωση του συστήματος δηλώσεων. «Δεν γίνεται ο μέσος όρος παραγωγής γάλακτος από ένα ημίαιμο ζώο να είναι 200 κιλά και από ένα καθαρόαιμο 350, και στην Ελλάδα να καταγράφεται μέσος όρος παραγωγής γάλακτος, λίγο πάνω από 60 κιλά. Αυτοί οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Αυτά τελείωσαν», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις παρανόμως καταβληθείσες ενισχύσεις, τόνισε ότι θα δημιουργηθεί μηχανισμός ανάκτησης των χρημάτων που έχουν καταβληθεί με παράνομα δικαιολογητικά, επισημαίνοντας ότι στόχος του είναι η διαφανής λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η περίοδος της κάθαρσης έχει ξεκινήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε μια άλλη εποχή με απόλυτη διαφάνεια, καθαρές διαδικασίες και μηδενική ανοχή στην παρανομία»», είπε χαρακτηριστικά. Και υπενθύμισε ότι τους προηγούμενους μήνες ανακτήθηκαν 53 εκατ. ευρώ από ενισχύσεις που είχε καταβάλει παράτυπα ο Οργανισμός, με ευθύνη προηγουμένων διοικήσεων.

Ο ΥπΑΑΤ αναφέρθηκε αναλυτικά στο θεσμικό έλλειμμα που χαρακτήριζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και χρόνια, με ελλιπές σύστημα τεχνικής υποστήριξης, απουσία Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και ανεπαρκείς χάρτες: «Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο λειτουργίας ικανό να ελέγχει τη διαδικασία. Δεν είχαμε σταθερό τεχνικό σύμβουλο. Δεν υπήρχαν οι ειδικοί χάρτες, τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, οι αναγκαίοι έλεγχοι. Αυτά είναι που επιτρέπουν να δηλώνονται ψευδώς ζώα, εκτάσεις, παραγωγές και τελικά να παίρνονται επιδοτήσεις που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα».

Αυτό το κενό, όπως είπε, οδήγησε και στα γνωστά διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – αλλά τα οποία, όπως ξεκαθάρισε, πρέπει να διαχωριστούν από τις παράνομες πληρωμές και την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: «Είναι άλλο τα 415 εκατ. ευρώ διοικητικά πρόστιμα και άλλο τα χρήματα που κάποιοι πήραν παρανόμως. Προφανώς και συνδέονται, αλλά δεν επιβάλλεται το πρόστιμο για αυτό. Τα διοικητικά πρόστιμα προσβάλλονται, και μερικά από αυτά ήδη έχουν καταπέσει», είπε επαναλαμβάνοντας ότι θα γίνει προσφυγή επί του ύψους του προστίμου.

Ο Υπουργός τόνισε πως το Υπουργείο προχωρά ήδη στην εφαρμογή σχεδίου δράσης το οποίο έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν: «Το σχέδιο δράσης δεν είναι γενικόλογο. Περιλαμβάνει σαφείς παρεμβάσεις, νέες διαδικασίες, προσλήψεις επιστημόνων, ενίσχυση των ελέγχων. Ήδη βγαίνει ΦΕΚ για 100 επιπλέον προσλήψεις». Ξεκαθάρισε πως θα προχωρήσουν ειδικοί έλεγχοι στα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας, καθώς, όπως είπε, «θα μας δώσουν κρίσιμα δεδομένα για το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.