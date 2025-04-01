Βίντεο της ΚΝΕ στο TikTok με τον Κουτσούμπα: «Ειρήνη στα λόγια, όπλα στα έργα!»

TikTok video με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, δημιούργησε η ΚΝΕ με αφορμή τη συζήτηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα.

«Ειρήνη στα λόγια, όπλα στα έργα!

Ο Μπρεχτ έλεγε ότι «όταν αυτοί που βρίσκονται ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται πόλεμος».

Εμείς πολεμάμε το σύστημα που φέρνει φτώχεια, προσφυγιά, πολέμους!» αναφέρει ο γγ της ΚΕ ΚΚΕ.

Το TikTok video της ΚΝΕ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.