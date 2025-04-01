Βίντεο της ΚΝΕ στο TikTok με τον Κουτσούμπα: «Ειρήνη στα λόγια, όπλα στα έργα!»

TikTok video με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, δημιούργησε η ΚΝΕ με αφορμή τη συζήτηση για τα εξοπλιστικά προγράμματα.
«Ειρήνη στα λόγια, όπλα στα έργα!
Ο Μπρεχτ έλεγε ότι «όταν αυτοί που βρίσκονται ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται πόλεμος».
Εμείς πολεμάμε το σύστημα που φέρνει φτώχεια, προσφυγιά, πολέμους!» αναφέρει ο γγ της ΚΕ ΚΚΕ.
Το TikTok video της ΚΝΕ
@twra_kke 📌 Ειρήνη στα λόγια, όπλα στα έργα! 🔴 Ο Μπρεχτ έλεγε ότι «όταν αυτοί που βρίσκονται ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται πόλεμος». 📢 Εμείς πολεμάμε το σύστημα που φέρνει φτώχεια, προσφυγιά, πολέμους! ✊ #κκε #κνε #kke #kne #κουτσουμπας #koutsoumpas #trump #dendias #xiping #europeanunion #τραμπ #ευρωπαικηενωση #πολεμος #war #φοργιου #φοργιουπειτζ ♬ πρωτότυπος ήχος - Τώρα ΚΚΕ!
Πηγή: skai.gr
