Βελόπουλος: «Ο πρωθυπουργός ή δεν καταλαβαίνει τι λέει ή θεωρεί τους Έλληνες ανόητους»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός της χώρας ζητάει "κατανόηση" από τους Έλληνες που τους έκλεψε -μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες- το βιός και τον ιδρώτα»

«Ο αμετανόητος και "ακατανόητος" πρωθυπουργός της χώρας, ο άνθρωπος που μέσα στο Μαξίμου "έστησε" το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητάει "κατανόηση" από τους Έλληνες που τους έκλεψε -μαζί με τις γαλάζιες ακρίδες- το βιός και τον ιδρώτα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ο άνθρωπος ή δεν καταλαβαίνει τι λέει ή θεωρεί τους Έλληνες ανόητους…».

