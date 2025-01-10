Μ. Κατρίνης: Ένα βήμα πριν τον "αφοπλισμό" η εγχώρια αμυντική παραγωγή

«Ένα βήμα πριν τον “αφοπλισμό” βρίσκεται η εγχώρια αμυντική παραγωγή», προειδοποιεί ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή αναφέρεται στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ).

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Κατρίνης, «μέχρι το 2019 τα ΕΑΣ διέθεταν πλήρη γραμμή παραγωγής πυρομαχικών πλοίων επιφανείας 76/62 και βλημάτων πυροβολικού 105χιλ., 155 χιλ. κλπ. Ωστόσο, η βλάβη ενός κρίσιμου μηχανήματος και η απόφαση μεταφοράς του 75% των μηχανημάτων στις αποθήκες για τη δημιουργία του πάρκου Λεντάκη, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, έβαλαν φρένο στη λειτουργία των εργοστασίων σε Υμηττό και Λαύριο».

Η παραγωγή μεταλλικών τμημάτων για τα πυρομαχικά έχει πλέον αντικατασταθεί από εισαγωγές, με τα εργοστάσια του Υμηττού και του Λαυρίου να υπολειτουργούν, αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και σημειώνει πως όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αναζητούν τρόπους να αυξήσουν τα αποθέματά τους, με την αυξημένη ζήτηση να αναμένεται να διαρκέσει για χρόνια.

Ο κ. Κατρίνης επισημαίνει ότι η επαναλειτουργία της γραμμής παραγωγής θα μπορούσε να ενισχύσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας την αυτονομία της χώρας στην παραγωγή βλημάτων. «Αντί αυτού, η σημερινή κατάσταση “θάβει” τις δυνατότητες των ΕΑΣ, μετατρέποντας την Ελλάδα από παραγωγό σε εισαγωγέα», δηλώνει ο Μιχάλης Κατρίνης και θέτει στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, έξι ερωτήματα:

- Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τη μεταφορά του 75% των μηχανημάτων και της γραμμής κατασκευής στις αποθήκες ήταν σε γνώση και συμφωνία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

- Η ακατανόητη μη αποκατάσταση της βλάβης ήταν απόφαση της κυβέρνησης ή αυθαίρετη επιλογή της διοίκησης των ΕΑΣ;

- Υπάρχει πρόθεση επαναλειτουργίας της γραμμής στο Λαύριο;

-Διερευνήθηκαν οι διαθέσιμες λύσεις για την επαναλειτουργία της γραμμής κατασκευής μεταλλικών μερών σε συγκρότημα εργοστασίων των ΕΑΣ;

- Αναμένοντας την εκδίκαση προσφυγής στο ΣτΕ για τη σύμβαση ΕΑΣ και MSM Export, υπό ποιο καθεστώς λειτουργεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα η γραμμή παραγωγής γομώσεων στο Συγκρότημα Εργοστασίων Λαυρίου; Μπορούν τα ΕΑΣ να δεχθούν και να υλοποιήσουν παραγγελίες από ξένους πελάτες, με δεδομένη τη διεθνώς αυξημένη ζήτηση πυρομαχικών;

- Έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι η παραγωγή και εμπορία από τα ΕΑΣ ετήσιας ποσότητας 40.000 βλημάτων των 155 χιλιοστών με εγχώρια κατασκευή των μεταλλικών τμημάτων και της γόμωσής τους στο Λαύριο θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα τους; Στην ίδια κατεύθυνση, υπό ποιους οικονομοτεχνικούς όρους αποφασίστηκε και δρομολογείται η παροχή αποκλειστικής χρήσης της γραμμής παραγωγής γομώσεων σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα (JV);

«Η κατάσταση των ΕΑΣ απαιτεί άμεσες αποφάσεις. Με τη διεθνή ζήτηση στα ύψη και την Ελλάδα να καλείται να ενισχύσει την αμυντική της θέση, η ανάκαμψη της αμυντικής βιομηχανίας δεν είναι απλώς μια οικονομική αναγκαιότητα αλλά μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας και η χώρα μας δεν έχει περιθώρια να χάσει άλλο χρόνο», σημειώνει ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

