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Β. Κικίλιας για σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας: Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή

Ο Βασίλης Κικίλιας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για τη σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, με στόχο τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος

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Βασίλης Κικίλιας ομιλία βουλή

Τις ενέργειες που δρομολογούνται μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας γνωστοποίησε με δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 'X'. Συγκεκριμένα ανέφερε: "Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή."

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: σύγκρουση πλοίων Βασίλης Κικίλιας υπουργείο Ναυτιλίας Λιμενικό σώμα
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