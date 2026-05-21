Κόντρα για επιστολική ψήφο: Η απάντηση του Πρόεδρου της Βουλής

Της Άντζυ Κούκη

«Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου…», είπε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Η απάντησή του, έρχεται μετά τις αιχμές που άφησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης για τη χρήση της επιστολικής ψήφου από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συνεδρίαση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που διεξήχθη πέρυσι το καλοκαίρι.

«Ενοχλήθηκε, όπως λέει, γιατί υπήρξαν διαρροές. Δεν ενοχλήθηκε, όμως, όταν ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την ψήφο της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Όταν το καλοκαίρι έστειλε τους μισούς βουλευτές του να κοιμηθούν νωρίς και να ψηφίσουν επιστολικά» είπε ο κ. Ανδρουλάκης χθες κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σε 79 περιπτώσεις ονομαστικών ψηφοφοριών, το ποσοστό των βουλευτών ανά Κοινοβουλευτική Ομάδα που ψήφισε με επιστολική ψήφο, είναι 51% στη Νέα Αριστερά, 49% στο ΣΥΡΙΖΑ, 48% στο ΠΑΣΟΚ, 36% στην Ελληνική Λύση, 34% στη ΝΙΚΗ, 25% στη ΝΔ, 17% στο ΚΚΕ και 16% στην Πλεύση Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

