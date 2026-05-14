Τσουκαλάς: «Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα» το δίλημμα στις επόμενες εκλογές

Υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να δαιμονοποιήσει την πρόταση για 4ήμερη εργασία δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις βλέπουν μπροστά

Κώστας Τσουκαλάς

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να δαιμονοποιήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έπεσε στο κενό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές τις οποίες αφορά η πρόταση διαλόγου, βλέπουν μπροστά χωρίς ιδεοληψίες», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του με αφορμή την έκθεση ΙΟΒΕ-ΣΕΒ και την αναφορά τους στην πρόταση της 4ήμερης εργασίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι το κρίσιμο δίλημμα στις επόμενες εκλογές θα είναι: «Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα. Με το χθες και τη μιζέρια της Νέας Δημοκρατίας ή με το αύριο και την αυτοπεποίθηση που εγγυάται το ΠΑΣΟΚ».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Σήμερα κατά την παρουσίαση της μελέτης των ΙΟΒΕ-ΣΕΒ, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο, πως ‘αν υπάρχει μελέτη που δείχνει ότι με 32 ή 35 ώρες εργασίας αυξάνεται η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο, είμαστε μαζί του', δηλώντας ανοιχτός στον διάλογο, ενώ ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Νίκος Βέττας, σημείωσε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδεχομένως να επιτρέψουν πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας, με άλλους να εργάζονται λιγότερο ή να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα. Η μελέτη κατέγραψε ότι, παρά την αύξηση του ΑΕΠ και τη σημαντική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα στα επίπεδα του 2000. 

Όπως τόνισε ο Νίκος Βέττας, η ανάπτυξη που δεν στηρίζεται στην παραγωγικότητα «κινδυνεύει να εξελιχθεί σε φούσκα».

Είναι πλέον προφανές πως η προσπάθεια της κυβέρνησης να δαιμονοποιήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έπεσε στο κενό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές τις οποίες αφορά η πρόταση διαλόγου, βλέπουν μπροστά χωρίς ιδεοληψίες. Ο διάλογος για το νέο μοντέλο παραγωγικότητας έχει ήδη ανοίξει όσο και αν η κυβέρνηση μένει εγκλωβισμένη στις ιδεοληψίες της. 

Το αν θα μείνουμε ουραγοί στην παραγωγικότητα ή αν θα γίνουμε πρωτοπόροι στην καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ποιότητα η ζωής στη νέα εποχή που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή επανάσταση είναι ζήτημα επιλογής αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου. Και αυτή θα είναι το κρίσιμο δίλημμα στις επόμενες εκλογές. Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα. Με το χθες και τη μιζέρια της Νέας Δημοκρατίας ή με το αύριο και την αυτοπεποίθηση που εγγυάται το ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κώστας Τσουκαλάς ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση
