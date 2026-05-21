Σε ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Τουρισμού συνάντηση εργασίας της υφυπουργού Άννας Καραμανλή με τους Διευθυντές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του υπουργείου Τουρισμού.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολών και τη συνολική πορεία της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, των υπηρεσιακών στελεχών και των Διευθυντών των ΣΑΕΚ, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και την ουσιαστική στήριξη των νέων που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στον τουρισμό.

Όπως τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού: «Σκοπός της σημερινής συνάντησης είναι να έχουμε έναν ουσιαστικό, ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών μας και ευρύτερα, την πορεία της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ΣΑΕΚ του υπουργείου μας».

Η κυρία Καραμανλή ευχαρίστησε τους Διευθυντές για τη συνεργασία και την αφοσίωσή τους, σημειώνοντας: «Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας, για τη συνέπεια με την οποία ανταποκρίνεστε στις αυξημένες απαιτήσεις του έργου σας αλλά και για την αφοσίωση που επιδεικνύετε καθημερινά στην υποστήριξη των σχολών μας».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προκήρυξη μόνιμων θέσεων εκπαιδευτικών για τις ΣΑΕΚ Τουρισμού, με τις θέσεις να αυξάνονται από 6 σε 21, ενισχύοντας σημαντικά την στελέχωση των σχολών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη βιωματική εκπαίδευση που παρέχουν οι ΣΑΕΚ Τουρισμού, στην άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και στην υψηλή απορροφησιμότητα των αποφοίτων. Επισημάνθηκε επίσης η επιτυχημένη λειτουργία των πειραματικών ειδικοτήτων στην Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας, που αναδεικνύουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στην επαγγελματική κατάρτιση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η υφυπουργός: «Οι απόφοιτοί μας αποτελούν πρεσβευτές της ελληνικής φιλοξενίας, στελεχώνοντας με επαγγελματισμό, γνώσεις και σύγχρονες δεξιότητες τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας».

Κλείνοντας τη συνάντηση, η κυρία Καραμανλή υπογράμμισε: «Συνεχίζουμε με συνεργασία, σχέδιο και κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού τουρισμού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

