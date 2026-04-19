Την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία σχολιάζει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, λέγοντας ότι οι τοιποθετήσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας, «συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση ενός ευρωπαϊκού θεσμού».

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Ο ίδιος με ανάρτηση του την Πέμπτη χαρακτήρισε άκυρη την απόφαση ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και δήλωσε πως η κυρία Παπανδρέου μέσω των δικογραφιών εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της.

Τον κάλεσα να δημοσιεύσει την απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου. Ακόμα τον περιμένω. Όσο την είδα εγώ, άλλο τόσο την είδαν όλοι. Μάλλον την ψάχνει ακόμα.

Επίσης, δεν μας είπε ποιον εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου και για ποιο λόγο, εφόσον το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει αποφασίσει την ανανέωση της; Την κυβέρνηση;

Βάσει των νεότερων τοποθετήσεων του κ. Γεωργιάδη αυτό δεν είναι δυνατό, αφού ο ίδιος πλέον δηλώνει πως η κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια για την ανανέωση.

Εκτός και αν ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στέλνει κάποιο μήνυμα στην κυρία Παπανδρέου υπονοώντας πως αν δεν αρχειοθετήσει τις υποθέσεις των βουλευτών των οποίων ζητήθηκε η άρση ασυλίας, δεν θα ανανεωθεί η θητεία της. Ή ακόμα χειρότερα αν από υπερβάλλοντα αυταρχικό ζήλο αποκάλυψε τον σκοπό της κυβέρνησης να μεθοδεύσει τη μη ανανέωση της θητείας της κυρίας Παπανδρέου, κάτι που είναι προφανώς αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου με διάκριση των εξουσιών.

Πάντα βέβαια είναι πιθανό κατά την προσφιλή του μέθοδο, να θεωρεί ρουσφέτι ακόμα και την ανανέωση των θητειών των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και να ζητά ανταλλάγματα.

Ολα αυτά τα αντιφατικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δηλώσεις του, μόνο ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να τα απαντήσει, όταν αποφασίσει ποια είναι η θέση του και κανείς άλλος.

Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες παρεμβάσεις του την τελευταία εβδομάδα με τις οποίες χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «ως μη σοβαρό θεσμό» και «έναν απλό νόμο του ελληνικού κράτους που μπορεί να καταργηθεί» κατηγορώντας την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι απέστειλε δικογραφία στη Βουλή «προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» ή «λόγω νομικής ανεπάρκειας», συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτοφανή στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 , ο οποίος έχει άμεση ισχύ και υπεροχή έναντι της εθνικής νομοθεσίας και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί με εθνικό νόμο.

Οφείλει ως Υπουργός Ευρωπαϊκής χώρας να απέχει από τοποθετήσεις που παραβιάζουν ευθέως τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών και δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού σε βάρος των λειτουργών της δικαιοσύνης».





Πηγή: skai.gr

