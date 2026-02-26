«Η σημερινή δικαστική απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών, Μπίτζιου, Λαβράνου, Ντίλιαν και Χάμου, και μάλιστα χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για την υπόθεση του Predator, είναι η αρχή για την αναγκαία, πλήρη διερεύνηση του δυσώδους σκανδάλου των υποκλοπών. Γεννάται όμως αυτομάτως ένα ερώτημα… Μόνοι τους τα έκαναν όλα αυτά ή κάποιος τους έβαλε και τους καθοδηγούσε;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις καταδίκες για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο είναι συγκλονιστικά, ότι δηλαδή στην ανάλογη εξεταστική επιτροπή οι συμμετέχοντες είχαν ενημέρωση και καθοδήγηση και προστασία από τη ΝΔ και τους βουλευτές της.

Τώρα λοιπόν, που με τη βούλα της Δικαιοσύνης άρχισαν να αποδίδονται ποινικές ευθύνες γι' αυτή την υπόθεση – πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να υπεκφεύγει και οφείλει να απαντήσει για τις σχέσεις στελεχών της και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με τους καταδικασθέντες», τονίζει η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει: «Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, ακόμη και ανώτατων στρατιωτικών. Και όσοι δεν κινήθηκαν νομικά απέναντι σ’ αυτή την άθλια πρακτική οφείλουν απαντήσεις. Το έλλειμμα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας αυτών των προσώπων είναι κραυγαλέο».

«Οφείλει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης απαντήσεις για το πασιφανές κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator. Υπενθυμίζουμε τη φράση κλειδί του εισαγγελέα της δίκης, πως η συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, είναι «σύμπτωση που έχει σημασία».

Οφείλει απαντήσεις για την ενορχηστρωμένη από το Μαξίμου απόπειρα συγκάλυψης.

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν πλέον να κρύβονται.

Το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση ανοίγει ξανά. Ξεκινά ξανά η διερεύνηση ποινικών ευθυνών και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μια πρώτη δικαίωση για όσους επέμειναν στη διερεύνηση και στη διαλεύκανση αυτής της σκοτεινής υπόθεσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

