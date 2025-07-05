Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης λέγοντας ότι η κυβέρνηση όχι μόνο γνώριζε την παθογένεια που επικρατούσε αλλά το είχε τρέξει το θέμα στη δικαιοσύνη και είχε μπλοκάρει ελέγχους.

«Όχι απλά γνώριζε ο πρωθυπουργός την παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε το πολιτικό θάρρος και με πολλές παραδοχές να την αντιμετωπίσει. Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη 5.000 φυσικά πρόσωπα οδηγήθηκαν στις αρχές πολλά εκ των οποίων δικάζονται για σοβαρά αδικήματα και μάλιστα, πριν την Ευρωπαία εισαγγελέα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη.

«Είναι η κυβέρνηση που έχει στείλει πρώην πρόεδρο στη δικαιοσύνη, έχει στείλει κέντρα υποδοχής δηλώσεων στη δικαιοσύνη, έχει μπλοκάρει επιδοτήσεις, έχει στείλει κυκλώματα» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει πολλές πληγές και πολλοί έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν ερευνά μόνο την Ελλάδα και ότι από το 2021 η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά πολλές καταγγελίες.

Για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο και τις επιστολές που έφτασαν στο Μαξίμου ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «οι επιστολές δείχνουν μια αλήθεια η οποία είναι άβολη για την αντιπολίτευση και την κρύβει». Όπως ανέφερε υπήρχε μια συγκρουσιακή κατάσταση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον κ. Αυγενάκη για μια σειρά από λόγους, όχι όμως για τα ΑΦΜ.

Επισήμανε επίσης, ότι η κυβέρνηση οδήγησε τα ΑΦΜ στη δικαιοσύνη και δεν τα πλήρωσε. «Όσα ΑΦΜ πήγαν στη δικαιοσύνη να ελεγχθούν ως παράνομα δεν πληρώθηκαν» είπε και πρόσθεσε ότι στη συνέχεια η παραίτηση του κ. Σημανδράκου ήρθε διότι πρόεδρος και υπουργός δεν είχαν συνεννόηση και δεν προχωρούσε η διαδικασία.

Σχετικά με την ευθύνη που έχει η κυβέρνηση γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «η δική μας ευθύνη είναι εκ του αποτελέσματος ότι ενώ έγιναν πολλές προσπάθειες κάθαρσης και σε επίπεδο αποστολής δικογραφιών στη δικαιοσύνη και σε επίπεδο μπλοκαρίσματος ΑΦΜ και σε διαδικαστικό επίπεδο, είναι προφανές εκ του αποτελέσματος ότι οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές. Στη ζυγαριά που κάποιος πάει και ψηφίζει στις επιτυχίες είναι όλα αυτά για τη νομιμότητα αλλά δεν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για την εμπλοκή των κ. Βορίδη και Αυγενάκη στην υπόθεση σχολίασε ότι «θα εξετάσουμε τα στοιχεία» και εκφράζοντας την προσωπική του άποψη ανέφερε ότι «εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο θέμα πολιτικό, διαχρονικό, ποινικά είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσω ότι υπάρχουν στοιχεία». Για τους υφυπουργούς είπε ότι σίγουρα δεν εμπλέκονται.

«Οι παραιτήσεις είχαν να κάνουν με πολιτικούς λόγους και όχι για νομικούς. Ήταν μια ακαριαία αντίδραση της κυβέρνησης» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τα κλεμμένα και πώς αυτά θα επιστραφούν ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «υπάρχουν δύο ζητήματα, το πρόστιμο και η αναζήτηση των χρημάτων. Το να το πληρώσουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν πρόκειται να ισχύσει» τόνισε χαρακτηριστικά ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κρατάει η Ευρώπη από τις επιδοτήσεις. «Αυτό μπορεί να ισχύσει. Θα το κάνουμε να ισχύσει με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για τους αγρότες» δήλωσε.

«Δυο κινήσεις θα κάνει η Ελλάδα, θα κοιτάξουμε να μειωθεί το πρόστιμο και δεύτερον να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του σε συνεννόηση με την Ευρώπη στο πλαίσιο του συμψηφισμού ώστε να μη φανεί το κόστος με την επιδοτήσεις. Σίγουρα, δεν θα το πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμε εν συνόλω».

Επίσης, είπε ότι για τα κλεμμένα έχει ξεκινήσει συνεργασία, ΑΑΔΕ, οικονομικού εγκλήματος, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τη συνδρομή τεχνητής νοημοσύνης θα σκαναριστούν όλα τα ΑΦΜ από τα ποσά τα μεγαλύτερα.

«Αυτό που προσδοκά η κυβέρνηση είναι να έχουμε έναν διαρκεί έλεγχο και μια εν εξελίξει ερευνητική ομάδα».

Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να πει πόσα είναι τα κλεμμένα.

Για τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Χαφτάρ την Κυριακή

Σχετικά με τη συνάντηση που θα έχουν οι δυο τους αύριο, Κυριακή, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι «το τουρκολυβικό είναι ένα άκυρο μνημόνιο, αυτό υιοθετήθηκε πλήρως από την ΕΕ, η ελληνική απομόνωση δεν ισχύει γιατί είδαμε και την στάση της Αιγύπτου, δεν έχει καμία νομική ισχύ έναντι τρίτων, δεν έχουν αντικείμενες ακτές Τουρκία με την Λιβύη και δεν το αναγνωρίζει καμία τρίτη χώρα. Δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι ανυπόστατο και παράνομο».

Για το μεταναστευτικό

Για το μεταναστευτικό είπε πως όπως η κυβέρνηση αντιμετώπισε την κατάσταση στον Έβρο και στο Αιγαίο, με φύλαξη των συνόρων, θα το αντιμετωπίσει και αυτό.

Για το δημοψήφισμα το 2015

Τέλος, σχετικά με την επέτειο του δημοψηφίσματος το 2015 ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δέκα χρόνια μετά η Ελλάδα έχει 7,9% ανεργία, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών, έχει δημιουργήσει πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασία, στις μεγαλύτερες κρίσεις η Ελλάδα εξοπλίστηκε, επεκτάθηκε στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, υπέγραψε ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στην πανδημία ήρθαν πάνω από 40 δισ. ευρώ για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, κατάφερε στο ταμείο ανάκαμψης να πάρει τα περισσότερα χρήματα και το χρηματιστήριο έχει πρόταση εξαγοράς από τη Euronext για να έρθουν στην Ελλάδα πάνω από 6 τρισ.»

Πηγή: skai.gr

