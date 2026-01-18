Στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της τρομοκρατίας, που τελέστηκε σήμερα Κυριακή στον ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών, στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων της Εγκληματικής Δράσης της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλληλεγγύης για τα Θύματα της Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν», παραβρέθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος αμέσως μετά προέβη στην εξής δήλωση:

«Το μνημόσυνο για τα δεκάδες θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, που τελείται κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και υπενθυμίζει μια θεμελιώδη ιστορική αλήθεια: οι κατά συρροή δολοφόνοι δεν δρούσαν στο κενό.

Ένα περιβάλλον διχασμού, τοξικότητας και εχθροπάθειας διαμορφώθηκε και κανονικοποιήθηκε στον δημόσιο λόγο. Όλοι όσοι συμμετέχουν στα κοινά, από όποια θέση, φέρουν σοβαρή θεσμική ευθύνη, καθώς με επιλογές, λόγο ή σιωπές, μπορούν να συμβάλουν στη νομιμοποίηση του μίσους.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.

Το μέτρο και η ευθύνη δεν είναι συγκυριακές αρετές. Είναι μόνιμες υποχρεώσεις του δημόσιου λόγου και της πολιτικής πράξης. Η πολιτική προϋποθέτει αρχές. Ακόμη και σήμερα, που συστηματικά παραβιάζονται παγκοσμίως».

Ο κ. Μπακογιάννης κατέληξε λέγοντας: «Το ήθος της πολιτικής γίνεται, προοπτικά, ήθος της κοινωνίας, έγραφε ο πατέρας μου. Ποτέ ξανά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

