Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το νέο κυρωτικό πλαίσιο για “ ΠΟΠ - Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης”, “ ΠΓΕ - Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη” ή “ ΕΠΙΠ -Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα” .

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και του ενωσιακού πλαισίου, για τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε αρχής ελέγχου, προκειμένου οι έλεγχοι να καταστούν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι.

«Στόχος του ΥΠΑΑΤ είναι η προστασία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η ενίσχυση της ποιότητάς τους, ο περιορισμός των παράνομων ελληνοποιήσεων και η εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σημείωσε παράλληλα ότι όλες οι απόψεις και οι παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης «βρίσκονται ήδη υπό μελέτη και επεξεργασία με σκοπό να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου».

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται υποχρεώσεις για όσους επιθυμούν να παράγουν, διακινήσουν, συσκευάσουν με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως επίσης και για τις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Περιλαμβάνεται η δημιουργία Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ με στόχο την ορθή εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Στόχος είναι η λειτουργία ενός μητρώου επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου μετά από τη σχετική χορήγηση πιστοποίησης.

Με το σχέδιο νόμου διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης που επιβάλλονται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΥΠΑΑΤ ανά περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης για την ενίσχυση της αποτρεπτικότητας.

Για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων, θεσπίζονται κριτήρια επιμέτρησης, συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης και το εύρος των προβλεπόμενων προστίμων κατόπιν αξιολόγησης και βαθμολόγησης συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως επίσης και η σύσταση Επιτροπής επιβολής κυρώσεων, το πλαίσιο λειτουργίας και το έργο αυτής.

Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, περιλαμβάνεται ιδίως η διεξαγωγή ελέγχων της παραγωγής, της ποιότητας και της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Στόχος είναι να καθοριστούν οι έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος με ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, οι οποίοι είναι επιτόπιοι, τακτικοί ή/και έκτακτοι και να εξασφαλιστεί ότι ενεργούνται με τρόπο διαφανή, δίκαιο και αμερόληπτο.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα τη δειγματοληψία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων, την παροχή λογιστικών, φορολογικών στοιχείων και πιστοποιητικών, συμβάσεων κλπ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «αντιμετωπίζεται, παράλληλα, το νομικό κενό που υφίσταται σχετικά με την αναγνώριση ομάδων παραγωγών για κάθε ένα προϊόν με ΠΟΠ/ΠΓΕ. Το σύστημα αναγνώρισης μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις ομάδες παραγωγών, των οποίων τα μέλη παράγουν προϊόν που προσδιορίζεται από μία ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή σε ομάδες παραγωγών που παράγουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που προσδιορίζονται με ΠΟΠ ή ΠΓΕ».

Μεταξύ άλλων καθηκόντων, η αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών μίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, δύναται να προβαίνει σε ελέγχους αγοράς ή/και σε εσωτερικούς ελέγχους στα μέλη της και επικοινωνεί τα αποτελέσματα αυτά στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τέλος, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα τρόφιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα για τις παραβάσεις σε αυτό τον τομέα και προβλέπονται υποχρεώσεις για τις ελεγκτικές αρχές που διαπιστώνουν μη συμμορφώσεις κατά τη διενέργεια ελέγχου σε τομέα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.