Ο «οδικός χάρτης» της μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ

του Χρυσόστομου Τσούφη

Την Δευτέρα το συμφώνησαν και 10 μέρες μετά αρχίζουν να το υλοποιούν...



Ο λόγος για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ στις οποίες δεσμεύτηκαν οι παράγοντες της αγοράς στη συνάντηση τους στις 29 Ιουνίου με τον πρωθυπουργό και οι οποίες θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο.



Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης 2 Ιουλίου, Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές, σούπερ μάρκετ και ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών στους οποίους θα εφαρμοστούν οι μειώσεις.



Αξιωματούχοι του υπουργείου Ανάπτυξης, μιλώντας στο skai.gr τόνιζαν ότι τα προϊόντα τα οποία θα επιλεχθούν δεν είναι τελευταίας διαλογής. «Δεν μας ενδιαφέρουν οι καβουροδαγκάνες» τόνιζαν χαρακτηριστικά, ούτε τόσο ο αριθμός τους – αν και φυσικά όσα περισσότερα ανακοινωθούν τόσο καλύτερα διότι εκτός από ουσίας είναι και ζήτημα εντυπώσεων για την κυβέρνηση - αλλά προϊόντα που είναι απαραίτητα σε κάθε νοικοκυριό για τη διαβίωση του.



Η ίδια η διαδικασία επιλογής των κωδικών που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 εβδομάδες συνηγορεί στο ότι πράγματι τα προϊόντα που θα βρεθούν στην τελική λίστα θα είναι σημαντικά.

Οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδας σπιτιού, τα προϊόντα με την μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά. Με τη βοήθεια των εταιρειών που έχουν στη διάθεση τους αυτά τα στοιχεία όπως η Nielsen και η Circana θα δουν για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά ποια γιαούρτια αγοράζονται περισσότερο κι εκεί θα εφαρμόσουν τις μειώσεις. Το ίδιο με τα κίτρινα τυριά, το γάλα και πάει λέγοντας...



Αν για παράδειγμα από τις 60 κατηγορίες συμφωνήσουν στα 10 πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα , έχουμε αμέσως 600 κωδικούς, αν η συμφωνία είναι για 15 φτάνουμε τους 900.

Μπορεί τα νούμερα αυτά να μην είναι θεαματικά για πολλούς, θα είναι όμως ουσιαστικά για όλους αφού θα είναι αυτά που μπαίνουν πραγματικά στο καλάθι της κάθε νοικοκυράς.

Στη λίστα υπάρχουν και δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι θα είναι το τυποποιημένο κρέας όπως επίσης έχει ξεκαθαριστεί ότι ΔΕΝ μπορεί να βρίσκονται τα φρούτα και τα λαχανικά.



Όσο για την τιμή, κανείς από τους συνομιλητές του skai.gr δεν θέλει να προκαλάβει τίποτε οπότε τα χείλη μένουν σφραγισμένα. Πολλοί πάντως δείχνουν στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της αγοράς τα τελευταία 2 χρόνια και στις οποίες η μέση μείωση κυμάνθηκε μεταξύ 5% και 15%.



Μέχρι να εφαρμοσθούν οι μειώσεις, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το έτερο σκέλος της συμφωνίας κυρίων που έγινε στο γραφείο του πρωθυπουργού πριν μια βδομάδα. Η αγορά έχει δεσμευθεί σε μορατόριουμ αυξήσεων τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το μορατόριουμ αφορά περίπου 2.000 κωδικούς βασικών προϊόντων – για την ακρίβεια 1.898 – για τους οποίους η εφαρμογή του πλαφόν περιθωρίου κέρδους , που τώρα έχει πάψει να ισχύει, οδήγησε σε μεσοσταθμική μείωση τιμών 5,94%. Γι αυτούς τους κωδικούς οι μειωμένες τιμές θα διατηρηθούν παρά το γεγονός ότι η χώρα θα πλημμυρίσει και πάλι από τουρίστες και η κατανάλωση μοιραία θα αυξηθεί και θα πληρούνταν έτσι οι προϋποθέσεις για αυξήσεις τιμών.



Η διαδικασία αυτή σταθεροποίησης αρχικά και μείωσης τιμών στη συνέχεια έρχεται σε μια περίοδο που τα στοιχεία της Eurostat όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 και έως και το Μάιο φέτος – και καθώς περιμένουμε αυτά του Ιουνίου - ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης



Ελλάδα Ευρωζώνη

Οκτώβριος 2,3% 1,9%

Νοέμβριος 2,7% 1,8%

Δεκέμβριος 3,6% 2%

Ιανουάριος 4,7% 2,2%

Φεβρουάριος 5,3% 2,1%

Μάρτιος 4,4% 1,9%

Απρίλιος 4,5% 2%

Μάιος 3,5% 1,9%

Πηγή: skai.gr

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