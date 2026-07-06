Ώρα πληρωμής: Τέλος χρόνου για την εξόφληση φόρου

Του Βαγγέλη Δουράκη

Με τα «χίλια τρέχει» ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λίγο πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας: Βέβαια όσοι υποβάλλουν τώρα τις δηλώσεις τους και έχουν την πρόθεση να πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο που τους αναλογεί θα κληθούν να καταβάλλουν μεγαλύτερο ποσό από ότι λίγες ημέρες πριν. Και αυτό γιατί «ψαλιδίζεται» η προβλεπόμενη έκπτωση όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο τέλος της διαδικασίας. Από την άλλη βέβαια όσοι περιμένουν επιστροφή θα την εισπράξουν με διαδικασίες εξπρές.

Το «κάρο» των επιπλέον φόρων το «τραβούν» σχεδόν 1 στους 3 υπόχρεους, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση ή ολόκληρο το ποσό του φόρου που τους προέκυψε έως τις 31 Ιουλίου. Οι υπόλοιποι φορολογούμενοι έχουν είτε επιστροφές ή μηδενικές δηλώσεις.

Πόσοι πληρώνουν φόρο και πόσοι εισπράττουν επιστροφή

Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία, σχεδόν 1 στους 3 φορολογουμένους καλείται έως το τέλος του μήνα να πληρώσει είτε την πρώτη δόση (από τις συνολικά 8) είτε το σύνολο του φόρου (σ.σ.: με την εφάπαξ εξόφληση ο υπόχρεος «κερδίζει» έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με το πότε υπέβαλε τη δήλωσή του).

Με άλλα λόγια, από τις 5,8 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν ήδη υποβάλει τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) περίπου 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο πρόσθετο φόρο 1.880 ευρώ.

Επίσης, 1 στους 3 υπόχρεους (δηλαδή 2,1 εκατομμύρια δηλώσεις ή 35% του όσων έχουν υποβληθεί ως τώρα) λαμβάνουν μηδενικό εκκαθαριστικό. Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο, αλλά ούτε και δικαιούνται επιστροφή.

Για ακόμη 1 στους 3 (περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1), προκύπτει πιστωτικό εκκαθαριστικό. Οι δικαιούχοι αυτοί λαμβάνουν επιστροφή φόρου της τάξης των 176 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας.

Η προθεσμία για διορθώσεις λαθών

Πριν καν ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 9 στους 10 δικαιούχους έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές.

Η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει ως τώρα σε άμεση πληρωμή των επιστροφών χωρίς συμψηφισμούς για 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους -δηλαδή για σχεδόν 2 στους 3 δικαιούχους- επειδή δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Σε αυτή την «μερίδα» φορολογουμένων έχει πιστωθεί -με διαδικασίες «εξπρές»- στον κάθε ένα κατά μέσο όρο ποσό περίπου 200 ευρώ.

Εκτός από υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι τις 15 Ιουλίου οι υπόχρεοι έχουν το «περιθώριο» να κάνουν και διορθώσεις και στη δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει.

Συγκεκριμένα, αν οι φορολογούμενοι διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στην αρχική τους δήλωση, μπορούν να την αλλάξουν, συμπληρώνοντας ή διαγράφοντας στοιχεία, υποβάλλοντας μία νέα, τροποποιητική δήλωση, χωρίς να κινδυνεύουν με πρόστιμο ως τις 15 του μήνα.

Η διόρθωση λαθών σε κρίσιμους κωδικούς είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη φορολογική επιβάρυνση, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δηλώνονται εισοδήματα παλαιότερων ετών για κάλυψη τεκμηρίων.

Το ίδιο ισχύει και αν είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι χωρίς λοιπά εισοδήματα, για τους οποίους η ΑΑΔΕ άντλησε αυτόματα την προσυμπληρωμένη δήλωση και την υπέβαλε αυτόματα στις 17 Απριλίου, εκδίδοντας μαζικά και τα σχετικά εκκαθαριστικά.

Παρότι η διαδικασία κατάθεσης του Ε1 έγινε «οίκοθεν» από τη φορολογική διοίκηση, αυτό δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωση να ελέγξει και ο ίδιος την ορθότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν μέσα στη διορία που λήγει την επόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου.



Πηγή: skai.gr

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