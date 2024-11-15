Λογαριασμός
Αναστάτωση στα τουρκικά ΜΜΕ για τη νέα δομή των ελληνικών δυνάμεων

«Η Ελλάδα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της σαν να ετοιμάζεται για πόλεμο» αναφέρουν τουρκικά μέσα - Μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης

F-4 Phantom

Αναστάτωση προκαλεί στα τουρκικά ΜΜΕ η νέα δομή των ελληνικών δυνάμεων που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η Ελλάδα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της σαν να ετοιμάζεται για πόλεμο» αναφέρουν τουρκικά μέσα.

Η εφημερίδα Sozcu αναφέρει: «Απόφαση 'σαν προετοιμασία πολέμου' από την Ελλάδα. Τεράστια αντιαεροπορική ομπρέλα κόστους 2 δισ. δολαρίων»

Το CNN TURK λέει: «Βήμα ανασυγκρότησης του Ελληνικού Στρατού. Αποκαλύφθηκε η λεπτομέρεια με το Ισραήλ».

Το HABERLER έχει τίτλο: «Η Ελλάδα με το Ισραήλ θα αναπτύξει αντιαεροπορικό σύστημα 2 δισ. δολαρίων»

Η SABAH σημειώνει: «H Ελλάδα αναδιαμορφώνει τις ένοπλες δυνάμεις της».

Πηγή: skai.gr

