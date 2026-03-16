Εκνευρισμό συνεχίζει να προκαλεί στην Τουρκία η παρουσία του συστήματος αεράμυνας Patriot στο Αιγαίο, με Μέσα Ενημέρωσης της γειτονικής χώρας να κάνουν λόγο για εξοπλισμό και παρουσία αμυντικών συστημάτων σε Σαμοθράκη και Λήμνο.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο της Sozcu αναφέρει:

«Όλοι βρήκαν αφορμή τον πόλεμο για να προωθήσουν τα συμφέροντα τους. Η Ελλάδα έχει ως πρόσχημα τον πόλεμο και εγκατέστησε αντιαεροπορικά συστήματα στη Σαμοθράκη που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα Δαρδανέλια. Toυς Patriot που είναι στραμμένοι εναντίον μας, είναι λογικό πως η Τουρκία είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη. Η Ελλάδα βρήκε ως αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν και έστειλε πυραύλους Patriot στη Σαμοθράκη που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τα Στενά».

«Η κυβέρνηση της Αθήνας παρακολουθεί στενά τον πόλεμο και στρατιωτικοποιεί τα νησιά της. Αυτή τη φορά οι Έλληνες με το πρόσχημα της προστασίας της Βουλγαρίας εγκατέστησαν αντιαεροπορικά συστήματα σε Λήμνο και Σαμοθράκη. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας στην επίσκεψή του στη Βουλγαρία εξήγησε το δόγμα της χώρας του. Η Ελλάδα έστειλε και δυο F-16 στη Λήμνο».

Επίθεση Ερντογάν σε Ισραήλ: «Κρατική τρομοκρατία εναντίον της Γάζας, του Ιράν και του Λιβάνου»

Στο μεταξύ, νέα σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ, το οποίο το κατηγόρησε για «κρατική τρομοκρατία εναντίον της Γάζας, του Ιράν και του Λιβάνου».

«Σχεδόν 1.700 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα έχουν πέσει θύματα της ισραηλινής κρατικής τρομοκρατίας. Δυστυχώς, μια συμμορία που διψάει για αίμα συνεχίζει να βομβαρδίζει σχολεία και νοσοκομεία στη Γάζα, καθώς και στο Ιράν και τον Λίβανο. Απέναντι σε αυτή την τρέλα, η Τουρκία είναι μεταξύ των κορυφαίων χωρών που υπερασπίζονται τους λαούς, υποστηρίζουν τη λογική και αναζητούν λύσεις στις κρίσεις μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Η λάμψη στους αιθέρες της δυτικής Τουρκίας

Μια λάμψη εθεάθη στους αιθέρες της Τουρκίας και ειδικότερα γύρω από την περιοχή του Ούσακ, κάτι που δημιούργησε νέες υποψίες και προβληματισμούς στη γείτονα μετά και τους προηγούμενους πυραύλους που φέρεται να εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Σύμφωνα με τη SonDakika, υπάρχουν θεωρίες για ιρανικό πύραυλο ή μετεωρίτη, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη επίσημες ανακοινώσεις για το εν λόγω θέμα.

🔴 Uşak ve çevre illerde gökyüzünde bir cisim görüldü.pic.twitter.com/Z6riaJ6IMh — Conflict (@ConflictTR) March 15, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.