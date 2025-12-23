Λογαριασμός
Φάμελλος: «Η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί - Κύριε Μητσοτάκη σοβαρευτείτε»

«Η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό»

Φάμελλος

«Την ώρα που οι αγρότες με τις αποφάσεις τους δείχνουν καλή πρόθεση να ανοίξουν τα μπλόκα και να λειτουργήσουν οι εθνικές οδοί τις γιορτινές μέρες, η κυβέρνηση παραμένει αδιάλλακτη και καταβάλει κάθε προσπάθεια να παραμείνουν οι δρόμοι κλειστοί, τροφοδοτώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

Η ανάρτηση

TAGS: Αγρότες εθνική οδός Σωκράτης Φάμελλος
