Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός θα συμπροεδρεύσουν του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στο Αιγαίο Πέλαγος. Η σύνοδος περιλαμβάνει ανώτερους υπουργούς και από τις δύο πλευρές και θα καλύψει θέματα εμπορίου, ενέργειας, μεταφορών, τουρισμού, πολιτισμού και συνεργασίας για τη μετανάστευση. Η Άγκυρα παρουσιάζει τη συνάντηση ως επέκταση μιας «θετικής ατζέντας», παρά τα ανεπίλυτα ζητήματα.

Τουρκικά ΜΜΕ, όπως η εφημερίδα Daily Sabah, υποστηρίζουν ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται την Τουρκία κατόπιν πρόσκλησης του Ερντογάν για να εξετάσει συνολικά τις σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων σχετικά με τις θαλάσσιες διαφορές (χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα), ενώ παράλληλα θα διερευνήσει τη συνεργασία — και ότι θα συζητηθούν ή να υπογραφούν διάφορα διμερή έγγραφα.

President Recep Tayyip Erdoğan and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis are convening in Ankara today for the 6th Türkiye-Greece High-Level Cooperation Council meeting, marking the first such summit in two years. The talks aim to address growing tensions in the Aegean and… pic.twitter.com/K0kalXBLLy — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) February 11, 2026



Άλλα τουρκικά δημοσιεύματα πριν από τη συνάντηση επαναλαμβάνουν ότι η σύνοδος κορυφής έχει ως στόχο να επανεξετάσει διάφορους τομείς συνεργασίας και να δώσει έμφαση στην ηρεμία και τη σταθερότητα μεταξύ των γειτόνων του ΝΑΤΟ, ακόμη και όσο οι διαφωνίες επιμένουν.

Οι Τούρκοι αναλυτές παρουσίασαν τη συνάντηση ως μέρος της διαχείρισης μακροχρόνιων εντάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών για τα θαλάσσια σύνορα και την αμυντική συνεργασία, αλλά επικεντρώθηκαν σε ειδησεογραφικά αφηγήματα σχετικά με την πρακτική συνεργασία και τους οικονομικούς δεσμούς, παρά σε βαθιά πολιτική συμφωνία.



Ορισμένα τουρκικά ρεπορτάζ τοποθετούν την επίσκεψη σε ευρύτερα μεσογειακά και ΝΑΤΟϊκά πλαίσια — σημειώνοντας πιέσεις (π.χ. από τις ΗΠΑ) για την αποφυγή κλιμάκωσης μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας και τη διατήρηση ανοιχτού διαλόγου για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Λίγο πριν από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στην τουρκική Βουλή ότι «θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

