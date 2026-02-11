Ισραηλινά ΜΜΕ για επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα: «Στενές οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις»

Στο «τρίγωνο» Ελλάδας-Τουρκίας-Ισραήλ αναφέρονται ορισμένα ισραηλινά ΜΜΕ στο πλαίσιο της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η Ιερουσαλήμ παρακολουθεί στενά την ελληνοτουρκική εμπλοκή.



Πάντως, τα περισσότερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης όπως οι Times of Israel, θεωρούν ότι οι ελληνοϊσραηλινές διπλωματικές σχέσεις βρίσκονται σε στέρεες βάσεις, υπενθυμίζουν την τριμερή σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου 2025 στην Ιερουσαλήμ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Κύπριος πρόεδρος Χριστοδολίδης συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Νετανιάχου χρησιμοποίησε αυτή τη σύνοδο κορυφής για να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία εναντίον εκείνων που επιδιώκουν να «αναδημιουργήσουν αυτοκρατορίες» — που ερμηνεύεται ευρέως ως μια έντονη αναφορά στον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή.



Άλλες ισραηλινές αναφορές τόνισαν τις επίσημες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, οι οποίες επιβεβαίωσαν την εμβάθυνση της στρατιωτικής και ασφαλιστικής συνεργασίας με την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, υπογραμμίζοντας την άποψη του Ισραήλ για την εταιρική σχέση ως βασικό στρατηγικό πυλώνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.