Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά θετική και σημειώνοντας ότι είναι μια ηχηρή απάντηση σε όσους συστηματικά επιχειρούν με fake news να συκοφαντήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Επίσης ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα στο Παρίσι για θα παρευρεθεί στην τελετή έναρξης των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε κάτι το οποίο έχουμε καταγγείλει», ήταν η η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και πως είναι πρόβλημα άλλων χωρών και όχι της Τουρκίας.

Σχετικά με επίσης αναφορές του τουρκικού υπουργείου άμυνας ότι δήθεν το ιταλικό ερευνητικό εμποδίστηκε από πλοία ανοιχτά της Κάσου, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το πλοίο ολοκλήρωσε την αποστολή του χωρίς πρόβλημα. «Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα κυριαρχίας», πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης, και τόνισε πως όλα έγιναν χωρίς να υπάρξει καμία διατάραξη των κεκτημένων.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη

«Εξαιρετικά θετική είναι η αξιολόγηση της Ελλάδας στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος Δικαίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανταπόκριση της χώρας μας σε κάθε μία από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει η Επιτροπή στην περσινή Έκθεσή της. Επίσης χαιρετίζει την εμβληματική νομοθετική παρέμβαση με την οποία εξασφαλίζεται η συμμετοχή της ίδιας της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της.

Μάλιστα, στα συμπεράσματα της φετινής Έκθεσης:

- Αναγνωρίζονται τα βήματα για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την ταχύτητα απονομής της, για παράδειγμα μέσω της αναθεώρησης του Δικαστικού Χάρτη της χώρας και του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.

- Υπογραμμίζεται η προτεραιότητα που έχει δώσει η Ελλάδα στην αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Αναγνωρίζεται η περαιτέρω πρόοδος της χώρας μας στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Στην κατεύθυνση αυτή, επισημαίνεται η αρτιότητα της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες, καθώς και τα μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών.

- Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για εμάς ότι επισημαίνονται από την Επιτροπή τα βήματα προόδου στον τομέα των Μέσων Ενημέρωσης που αφορούν στην ενδυνάμωση του διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, στην ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς καθώς και στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος από τις κακόβουλες αγωγές, η οποία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά την πρόσφατη κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης από τον Ποινικό Κώδικα.

- Εξίσου σημαντική είναι η πρόοδος που καταγράφεται στη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας.

- Τέλος, υπογραμμίζονται τα περαιτέρω θετικά βήματα που σημειώθηκαν στη συνεργασία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Έκθεση καταγράφει σειρά συστάσεων αλλά και παρατηρήσεων, οι οποίες αποτελούν έναν οδικό χάρτη προτεραιοποίησης παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Η ανταπόκριση της χώρας μας και η πρόοδος που επιτεύχθηκε ως προς τις φετινές συστάσεις, δικαιώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για περισσότερη διαφάνεια, ευελιξία του κράτους, ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και προστασία της ελευθερίας του Τύπου».

«Τα αποτελέσματα της έκθεσης αποτελούν την καλύτερη και πιο ηχηρή απάντηση σε όσους συστηματικά επιχειρούν με fake news να συκοφαντήσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμη προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και να συνεχίσουμε σταθερά να βελτιώνουμε την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, 50 χρόνια μετά την αποκατάστασή της» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι αναθεωρήθηκε ο πίνακας των μη αναστρέψιμων παθήσεων των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και έτσι με αυτή τη μεταρρύθμιση, σταματά η πρακτική, να υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενη πιστοποίηση συμπολίτες μας που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, ενώ, μειώνεται και το διοικητικό βάρος για τα ΚΕΠΑ.

«Με τον τρόπο αυτό οι πάσχοντες εξασφαλίζουν εφ' όρου ζωής τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία επιδόματα και παροχές. Η αναθεώρηση του πίνακα με τις μη αναστρέψιμες παθήσεις αποτελεί πάγιο αίτημα οργανώσεων και πολιτών και επιτέλους γίνεται πράξη.

Υπενθυμίζουμε, επιπλέον, πως έχουν προστεθεί 700 νέοι γιατροί οι οποίοι απασχολούνται στη στελέχωση των επιτροπών των ΚΕΠΑ, με τον αριθμό τους να υπερδιπλασιάζεται από 500 σε 1.200, ενώ, παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι αποδοχές τους κατά 50%.

Η στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία, η διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους με απλές αλλά σημαντικές κινήσεις όπως η επαναξιολόγηση των μη αναστρέψιμων ασθενειών και τα ψηφιακά ΚΕΠΑ, αποτελούν για την κυβέρνηση ένα σημαντικό καθήκον και μια ιερή αποστολή» ανέφερε.

Επίσης είπε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βελτιώνονται οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα άτομα με αναπηρία.

«Πλέον, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% θα εντάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών με αυξημένα όρια στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, θα ωφελούνται από την πρόβλεψη του νόμου για τους ευάλωτους οφειλέτες που ορίζει την αυτόματη και υποχρεωτική αποδοχή από τράπεζες και Δημόσιο της πρότασης αναδιάρθρωσης του χρέους τους στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Ακόμη, οι ευάλωτοι οφειλέτες θα μπορούν να επωφεληθούν ευνοϊκότερων όρων διακανονισμού με τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Με αυτή τη ρύθμιση δίνουμε μια οριζόντια λύση σε ένα ευαίσθητο και σύνθετο πρόβλημα. Προσθέτουμε μια αναγκαία και δίκαιη πρόνοια στο νόμο, πάντα σε στενή συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Πλήρως ενταγμένοι στο πνεύμα, αλλά και στο γράμμα της στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία, προσθέτουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προστασίας της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους» ανέφερε.

Επιπλέον σημείωσε ότι κατόπιν εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυξήθηκαν κατά 1.000 οι διαθέσιμες νέες θέσεις εργασίας, φτάνοντας συνολικά τις 2.000.

«Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη άνεργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επιχορήγηση καλύπτει έως το 70% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια αυτή και έχει προϋπολογισμό 28.600.000 ευρώ» ανέφερε.

«Επιπροσθέτως, αύριο Παρασκευή 26 Ιουλίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, για το έτος 2024-2025, σε 41 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Μέσα από την αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση των επιχειρήσεων και μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τον στόχο μας για ολοένα και περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η κατάρτιση που προσφέρουν οι σχολές της ΔΥΠΑ ανταποκρίνονται σε αυτό το στόχο παρέχοντας εφόδια σε άνεργους συμπολίτες μας και μάλιστα σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η ανεργία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί κατά σχεδόν 8% και έχουν δημιουργηθεί 400.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 310.000, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι καλύτερα αμειβόμενες απ' ό,τι στο παρελθόν. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση με στόχο να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης αφού ανέφερε ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε στη Βουλή σχέδιο νόμου για την αναχρηματοδότηση που προωθείται για την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι και συγκεκριμένα για το τμήμα Μαλιακός - Κλειδί. «Το όφελος που θα αποκομίσει το Δημόσιο από την αναχρηματοδότηση και το οποίο με τωρινούς υπολογισμούς ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπεται να διατεθεί σε μειώσεις διοδίων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου. Το όφελος αυτό, θα εισρεύσει ως δημόσιο έσοδο, στον κρατικό προϋπολογισμό εντός του Αυγούστου».

Τέλος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την εκταμίευση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ποσού 2,3 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του 4ου αιτήματος πληρωμής από το δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». «Με τη σημερινή εκταμίευση οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν εισέλθει στη χώρα από το Ταμείο ανέρχονται πλέον σε 17,2 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση ήλθε ως αποτέλεσμα της επίτευξης του στόχου συμβασιοποίησης δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 4,52 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι 166 από τα συνολικά συμβασιοποιημένα δάνεια, δηλαδή το 50% του συνόλου, έχουν χορηγηθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό που πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ» είπε.

«Συνεπείς στο σχέδιο και στις δεσμεύσεις μας, με αποφασιστικότητα και δημοσιονομική σοβαρότητα, συνεχίζουμε την αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με στόχο τη μεγέθυνση της οικονομίας που δημιουργεί νέες και περισσότερες δουλειές και συνεπώς, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα για όλους τους συμπολίτες μας» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.