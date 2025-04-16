Αυτιάς: Σε δοκιμαστική λειτουργία το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στην Κρήτη

Τον ΑΔΜΗΕ επισκέφθηκε το πρωί ο Γιώργος Αυτιάς μαζί με άλλους Ευρωβουλευτές της οικονομικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στην Κρήτη μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία, και η Κρήτη σύντομα θα αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία! Θα ακολουθήσουν τα νησιά του Αιγαίου και όλα αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Πηγή: skai.gr

“Σε όλα αυτά πρωταγωνίστησε ελληνικό εργατικό δυναμικό. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε πολλά!” κατέληξε ο κ. Αυτιάς.

