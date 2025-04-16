Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτιάς από ΑΔΜΗΕ: Σε δοκιμαστική λειτουργία το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στην Κρήτη

Το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στην Κρήτη μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία, και η Κρήτη σύντομα θα αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία, τόνισε ο Γιώργος Αυτιάς 

Αυτιάς: Σε δοκιμαστική λειτουργία το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στην Κρήτη

Τον ΑΔΜΗΕ επισκέφθηκε το πρωί ο Γιώργος Αυτιάς μαζί με άλλους Ευρωβουλευτές της οικονομικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το καλώδιο που θα δίνει ρεύμα στην Κρήτη μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία, και η Κρήτη σύντομα θα αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία! Θα ακολουθήσουν τα νησιά του Αιγαίου και όλα αυτά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. 



“Σε όλα αυτά πρωταγωνίστησε ελληνικό εργατικό δυναμικό. Μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε πολλά!” κατέληξε ο κ. Αυτιάς.  
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Αυτιάς ΑΔΜΗΕ Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
129 0 Bookmark