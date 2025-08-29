Το ΠΑΣΟΚ θέτει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΠΑΣΟΚ δουλεύουν στο φουλ και μπορεί στο επίκεντρο να βρίσκεται η οικονομία και η προετοιμασία για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ πρώτη φορά με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εκφεύγει της προσοχής των στελεχών της πράσινης παράταξης, που σε κάθε ευκαιρία το επαναφέρουν στη δημόσια σφαίρα.

Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, που απευθυνόμενος στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, σημείωσε ότι παριστάνει τον ανήξερο.

«Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα με περίσσιο θράσος παριστάνει τον ανήξερο ότι μόλις τώρα κατάλαβε ότι υπήρχε μια οργανωμένη συμμορία η οποία ενημέρωνε κάποιους επιτήδειους πού υπάρχουν κοινοί βοσκότοποι για να τους δηλώσουν παρανόμως. Μα αυτά τα αναφέρει στο πόρισμά της αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τη διάβασε ο κ. Τσιάρας πριν ψηφίσει τη μη παραπομπή του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη;» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Είχε προηγηθεί κόντρα στη Βουλή ανάμεσα στον Κώστα Τσιάρα και τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας για την τροπολογία που πέρασε χθες στη Βουλή, με την οποία γίνεται η προσωρινή ανάθεση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ στον γενικό διευθυντή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και απαγορεύεται η μετακίνηση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προγραμματισμένη Διάσκεψη των Προέδρων της Δευτέρας μόνο αναίμακτη δεν προμηνύεται με την πράσινη παράταξη να είναι αποφασισμένη να επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την προανακριτική επιτροπή, για τον Μάκη Βορίδη και το Λευτέρη Αυγενάκη, το «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» όπως χαρακτηρίζεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η στρατηγική και τα κοινοβουλευτικά βήματα θα αποφασιστούν τις επόμενες ημέρες, βέβαια οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που τοποθετούν μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη την αποστολή και νέας δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν για τις επόμενες πρωτοβουλίες που αναμένεται να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ.

Στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής θα μετέχουν από το ΠΑΣΟΚ ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης και ο Βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής.



Πηγή: skai.gr

