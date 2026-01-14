Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης επιρρίπτει ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποστηρίζει ότι η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, όπως επισημαίνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Τονίζει την ανάγκη σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία κατά την άποψή του θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί για την διερεύνηση της υπόθεσης.

Για ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες κάνει λόγο, σε δήλωσή του, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Για να μην παραποιούνται τα λεγόμενά μου, ξεκαθαρίζω ότι στο σκάνδαλο του OΠEKEΠE υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες και επειδή, όπως ανέφερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν είμαι Εισαγγελέας ή Δικαστής για να κρίνω το νομικό σκέλος της υπόθεσης, η ύπαρξη ποινικών ευθυνών των πολιτικών προσώπων, που καταδεικνύει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, πρέπει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη. Γι' αυτό και έπρεπε να είχε συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

