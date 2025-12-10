Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας Κώστας Τσιάρας θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό ζήτημα στα γραφεία της Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή τους δήλωση χθες, έξι βουλευτές της ΝΔ καλούσαν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των χρημάτων προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι αγρότες του «Μέτρου 23», των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα ζητούν από τους αρμόδιους να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο!».

Την ανακοίνωση υπέγραψαν οι Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Γιάννης Γιώργος, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνουν πως η μέχρι τώρα εφαρμογή του μέτρου «οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

«Παρά το σήμα κινδύνου που εκπέμψαμε με αφορμή τη συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων», ανέφεραν, «δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024», με αποτέλεσμα «χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ».

Υποστήριξαν πως «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και έωλα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024». «Δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται» προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους.

Πηγή: skai.gr

