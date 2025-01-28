Κινητικότητα στην αντιπολίτευση χωρίς να λείπουν οι «παραφωνίες»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με τρεις προτάσεις για διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών κινήθηκε η αντιπολίτευση μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις της Κυριακής και την πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου για σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν το δικό τους σκεπτικό για τους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός θα πρέπει να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Για τα τρία κόμματα αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει και μετά ενδεχομένως να ακολουθήσει ακόμα και πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην πλειοψηφία. Θα κορυφωθούν οι ενέργειες φτάνοντας μέχρι την κατάθεση αιτήματος για προανακριτική; Δεν είναι σίγουρο. Η κλιμάκωση θα έρθει όταν υπάρχουν τα τελικά στοιχεία μαζί με το πόρισμα του ΕΜΠ για το αν υπήρχε κάποιο επικίνδυνο φορτίο, το οποίο ήταν τελικά υπεύθυνο για τη μεγάλη πυρκαγιά κατά τη σύγκρουση.

Είναι σαφές πως μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης υπάρχει μια «καχυποψία» και μια προσπάθεια να μη χάσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. «Παραφωνίες» και έλλειμμα συνεννόησης φαίνεται ήδη να υπάρχει Από το ΠΑΣΟΚ στελέχη δεν κρύβουν πως είδαν ένα «άγχος» στον ΣΥΡΙΖΑ να φανεί πως βγαίνει μπροστά, αφού όπως τόνιζαν από την πρώτη στιγμή η κατάθεση της προ ημερησίας δεν χρειάζεται κάποια συνεννόηση, αλλά είναι μια αυτοτελής ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος που από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν ακολουθήσαν και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν. Με τις κινήσεις που κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί σε κάθε βήμα του να δείξει την αυτονομία του κινήματος και το γεγονός πως ηγείται της αντιπολίτευσης. Ότι είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση στην κοινωνία επιχειρεί να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι ένα «μπρα ντε φερ» είναι σε εξέλιξη με μια παράλληλη προσπάθεια να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι.

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν από εδώ και στο εξής σε μεγάλο βαθμό τον «οδηγό» των κομμάτων για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλαμβάνουν. Όσο το ΠΑΣΟΚ δεν πλησιάζει το 20% και παρουσιάζει μια στασιμότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να ανεβαίνει έστω και μισή μονάδα το «παιχνίδι» της δεύτερης θέσης θα θεωρείται ανοιχτό από την Κουμουνδούρου. Μπορεί στη Χαριλάου Τρικούπη να βλέπουν πως σύντομα μπορούν να αυξήσουν την κοινοβουλευτικής τους δύναμη από τους 31 στους 34 βουλευτές με την ένταξη των Πέτρου Παππά, Ράνιας Θρασκιά και Μπαράκ Μπουρχάν, στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο πάντα προσβλέπουν στο προσκλητήριο που έχουν απευθύνει στους πρώην συντρόφους τους που έφυγαν από το κόμμα. Η Νέα Αριστερά εξακολουθεί να κρατά άκαμπτη στάση στο συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση σημαντικές θα θεωρηθούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας μετά τις τελευταίες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και πιο ειδικά όταν οι έρευνες της δικαιοσύνης ολοκληρωθούν και οριστεί η δίκη. Το δυστύχημα των Τεμπών ξαναμπήκε για τα καλά στο πολιτικό σκηνικό.

