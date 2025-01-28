ΠΑΣΟΚ: «Οι κινητοποιήσεις ήταν μια κραυγή για δικαιοσύνη και αλήθεια»

Της Δέσποινα Βλεπάκη

Στην Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν θεσμικά και υπογραμμίζουν σε κάθε ευκαιρία την διακριτή, όπως λένε διαφορά ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, στον τρόπο διαχείρισης της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και των συλλαλητηρίων της Κυριακής, που το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και θεσμική προσήλωση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλλει κοινοβουλευτικά βήματα με βάση όποια νέα στοιχεία έρθουν στο φως της δημοσιότητας και στη συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ να δείχνει την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας και τα πορίσματα που εκκρεμούν για την εμπορική αμαξοστοιχία κ.ο.κ.

«Θα συγχρονίσουμε – και το έχουμε κάνει από την αρχή – χωρίς επικοινωνιακούς όρους, με ουσιαστικά βήματα κάθε αποκάλυψη με την κοινοβουλευτική μας δράση. Όταν, λοιπόν, υπάρχουν νέα στοιχεία, εμείς θα ξανακάνουμε αυτό που πρέπει, όπως το κάναμε και με δύο διαφορετικές κινήσεις το προηγούμενο διάστημα, χωρίς ταρατατζούμ, χωρίς επικοινωνία. Θέλουμε να δικαιωθούν και οι οικογένειες για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και να πληρώσουν όσοι δεν είχαν την πρόνοια να υλοποιήσουν τα έργα, που θα διασφάλιζαν την ασφάλεια στα τρένα ώστε να μην έχουμε αυτή τη τραγωδία» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Προανακριτική ή πρόταση δυσπιστίας;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις κλήσεις του Σωκράτη Φάμελλου, του Αλέξη Χαρίτση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ωστόσο λευκός καπνός για κοινό βηματισμό δεν βγήκε σε αυτή τη φάση. Από την Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν τα έως τώρα βήματα του ΠΑΣΟΚ για την αποκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα λειτουργήσουν και ως πυξίδα για τα επόμενα βήματα. Όταν βγήκε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στη βάση του πορίσματος που περιγράφει ποινικές ευθύνες του κ. Καραμανλή για τη μη υλοποίηση της σύμβασης για την τηλεδιοίκηση 717, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής σημειώνουν, ενώ η πράσινη παράταξη ξεκίνησε τις διαδικασίες για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, μετά από αποκαλύψεις για χάλκευση των ηχητικών συνομιλιών του σταθμάρχη. Και επειδή για το ΠΑΣΟΚ η αγανάκτηση του κόσμου που εκφράστηκε την Κυριακή στις πλατείες της χώρας δεν είναι «κομματική σημαία ευκαιρίας» όπως διαμηνύουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, έτσι και τώρα θα περιμένουν χειροπιαστά στοιχεία για να αποφασίσουν την επόμενη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό είτε για προανακριτική είτε για πρόταση δυσπιστίας.

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αντιμετωπίζει το παλλαϊκό αυτό αίτημα με σοβαρότητα και θεσμική προσήλωση. Έχουμε στόχο να πέσει φως κόντρα στις προσπάθειες συγκάλυψης και να πληρώσουν όσοι ευθύνονται. Όπως έχουμε πράξει ως τώρα, με την κατάθεση αιτήματος για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη σύμβαση 717 και την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μετά τις αποκαλύψεις για τις χαλκευμένες συνομιλίες του σταθμάρχη, σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε αταλάντευτα. Θα συγχρονίσουμε τις κοινοβουλευτικές μας πρωτοβουλίες με τα στοιχεία, που θα προκύψουν.» ανέφερε σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Κραυγή αγωνίας οι κινητοποιήσεις- Βλέπουν άγχος στην Κουμουνδούρου

Οι μαζικές αυθόρμητες κινητοποιήσεις των πολιτών είναι μια κραυγή για δικαιοσύνη και αλήθεια διαμηνύουν από την Χαριλάου Τρικούπη, που ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπαίνουν σε καλούπια και ότι το ζήτημα δεν ενδείκνυται για πάσης φύσεως πολιτική εκμετάλλευση, ρίχνοντας εμμέσως καρφί στην Κουμουνδούρου. Η διακίνηση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ως «πρωτοβουλίας», ενός αυτοτελούς δικαιώματος κάθε αρχηγού της αντιπολίτευσης να ζητήσει συζήτηση προ ημερησίας διάταξης -που σε κάθε περίπτωση είναι ευπρόσδεκτη, είναι κάτι που στελέχη του ΠΑΣΟΚ είδαν περισσότερο ως απότοκο κομματικού άγχους της Κουμουνδούρου.

Η πρόταση για προ ημερησίας συζήτηση στην Βουλή κατατέθηκε τελικά και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ και από την ΝΕΑΡ. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προς την Κυβέρνηση την οποία κατηγόρησε για αλαζονεία.

«Όταν ο κόσμος βλέπει ότι τη μία δεν δέχονται προανακριτική για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την άλλη ότι χάλκευσαν τα ηχητικά του σταθμάρχη και τα μοίραζαν στα μίντια για να φτιάξουν έναν μηχανισμό προπαγάνδας ενώ δεν ήξεραν πόσους νεκρούς έχουμε και έκαιγαν οι λαμαρίνες, πώς θέλετε αυτή η κοινωνία να μη βλέπει με δυσπιστία και με αγανάκτηση την κυβερνητική αυτή συμπεριφορά;» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο OPEN.

Άννα Διαμαντοπούλου: Πανεθνικό μνημόσυνο -η κυβέρνηση δεν εγκαλείται ως ένοχη

Πάντως η τοποθέτηση της υπεύθυνης Πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τάραξε τα νερά, αφού χαρακτήρισε τα συλλαλητήρια πανεθνικό μνημόσυνο και ανέφερε πως «η κυβέρνηση δεν εγκαλείται ως ένοχη» σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη που κατηγορεί την Κυβέρνηση για συγκάλυψη.

«Δύσκολο να μην δακρύσει κανείς σε αυτό το πανεθνικό μνημόσυνο απ΄άκρη σε άκρη της Ελλάδας αλλά και σε όλα τα σημεία του κόσμου όπου Έλληνες. Ακατανόητες και πικρές οι συγκρίσεις με άλλα γεγονότα και οι κρίσεις για τους ανθρώπους που ζουν τον μεγαλύτερο όλων των πόνων. Η κυβέρνηση δεν εγκαλείται ως ένοχη, αυτό δεν το ξέρει κανείς, δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης ως να μην κατανοεί ότι είναι ένα θέμα που μπαίνει σε κάθε σπίτι, και αγγίζει άνδρες , γυναίκες και κάθε ηλικία. Δείχνει ανεύθυνη και σχεδόν αλαζονική απέναντι σε ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την λειτουργία του κράτους ,των θεσμών και βεβαίως του Κοινοβουλίου (Εξεταστικές…) Άπλετο φως δεν έπεσε και κυρίως αυτά τα δύο χρόνια τίποτα δεν άλλαξε! Στη δημοκρατία οι άνθρωποι δικαιούνται και μπορούν να εκφραστούν και να διαμαρτυρηθούν με πολλούς τρόπους πόσο μάλλον με μια τόσο ειρηνική πορεία . Η ζητούμενη απάντηση είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη η σωστή λειτουργία όλων των θεσμών.» ανήρτησε στoν προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η κ. Διαμαντοπούλου.

Παρέμβαση Θόδωρου Μαργαρίτη: Όποτε χρειαστεί θα πρέπει να υπάρξει μια Συμπαράταξη Αλλαγής

Την ίδια ώρα το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και γραμματέας της πολιτικής κίνησης Ανανεωτική Αριστερά Θοδωρής Μαργαρίτης έκανε παρέμβαση μέσω του Dnews ζητώντας να υπάρξει μια «Συμπαράταξη Αλλαγής» των προοδευτικών δυνάμεων την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλάει για αυτόνομη πορεία και αμφίπλευρη πορεία του κόμματος.

«Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να κατανοήσουν αυτό που δεν βλέπει η κυβέρνηση. Ότι οι πολίτες που έχουν απογοητευτεί από το πολιτικό και κομματικό σύστημα σε λίγο θα είναι αθροιστικά περισσότεροι από όσους ψηφίζουν με όρους "παραδοσιακών" επιλογών. Αυτό δεν σημαίνει ούτε υποστήριξη σε αντιλήψεις λαϊκισμού, ούτε τυφλή διαμαρτυρία. Σημαίνει όμως ένα ολοκληρωμένο ανταγωνιστικό σχέδιο ώστε να ηττηθεί η Δεξιά. Σημαίνει κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες που θα κάνουν εφικτή την ανατροπή. Σημαίνει ότι οι υπερβολικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Σημαίνει ότι όταν/αν/όποτε χρειαστεί θα πρέπει να υπάρξει μία Συμπαράταξη Αλλαγής. Με πρόγραμμα και πολιτικές συμπτώσεις. Η κοινωνική αντιπολίτευση πρέπει να βρει πολιτική αντιστοίχιση στον προοδευτικό χώρο. Αλλιώς θα μείνουμε όλοι μας- στα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς- μόνο με τα μεγάλα λόγια. Θα είναι στρατηγικό λάθος.» αναφέρει στο άρθρο του ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

Νίκος Ανδρουλάκης - Περιοδείες και δίπλα στους αγρότες

Κατά τα λοιπά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την επαύριο της αντιπαράθεσης του με τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με περιοδείες στην περιφέρεια θα βρεθεί κοντά στον αγροτικό κόσμο καταδεικνύοντας την αβελτηρία της Κυβέρνησης σχετικά με το κόστος παραγωγής, τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έλλειψη σχεδίου για την αναγέννηση της υπαίθρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.