Μητσοτάκης για Γροιλανδία: «Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είμαστε δεσμευμένοι στις αρχές της συλλογικής ασφάλειας» 

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση των 7 για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας» δήλωσε σήμερα, με ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι για τη Συμμαχία των Προθύμων.

Greece fully supports the Joint Statement on Greenland. As NATO allies, we ought to be committed to mutual respect, dialogue, and the principles of sovereignty and collective security. https://t.co/C9LNWHRUrL January 6, 2026

Ο πρωθυπουργός επισυνάπτει στην ανάρτησή του την Κοινή Δήλωση, την οποία υπογράφουν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας.

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία τονίζεται.

«Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα· το Βασίλειο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, είναι μέλος του ΝΑΤΟ».

«Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και τη διατλαντική ασφάλεια».

«Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών» τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν των Ευρωπαίων ηγετών.

Πηγή: skai.gr

