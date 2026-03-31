Το δίλημμα της αυτοδυναμίας στο επίκεντρο από την κυβέρνηση

Της Δώρας Αντωνίου

Η διεκδίκηση αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές μετατοπίζεται στο επίκεντρο της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης έπειτα από την απόλυτη διαχωριστική γραμμή που χάραξε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του, όπου ελήφθη η απόφαση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με το κυβερνών κόμμα «σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο». Η διατύπωση αυτή και οι υψηλοί τόνοι που κυριάρχησαν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ από όλες τις εσωκομματικές ομαδοποιήσεις φαίνεται ότι ακυρώνουν οποιοδήποτε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας που κατά καιρούς έχει διατυπωθεί: είτε για πιθανή συγκυβέρνηση με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής, είτε μετά από αλλαγή σκυτάλης στη Ν.Δ..

Απέναντι στα νέα δεδομένα, η κυβέρνηση απαντά βάζοντας ως κυρίαρχο, πλέον, δίλημμα την αυτοδυναμία στις εκλογές. Οπως εξηγεί κυβερνητική πηγή, εκ των πραγμάτων το δίλημμα μετατοπίζεται εκεί, καθώς από την άρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν μένουν ανοιχτές πολλές εκδοχές για να προκύψει κυβέρνηση σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Πέραν της άρνησης της ΝΔ να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα στα δεξιά της, όπως την επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπάρχει και η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα των αριθμών: αν το ΠΑΣΟΚ διατηρήσει τη δεύτερη θέση, είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να μην αρκεί στη Ν.Δ. η συνεργασία με ένα μόνο κόμμα για να σχηματιστεί κυβέρνηση.

Με βάση όλα αυτά, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι από μόνο του το ΠΑΣΟΚ ενισχύει την επιχειρηματολογία τους για αυτοδυναμία που θα εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεθνή συγκυρία. Οτι, δηλαδή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει τον εαυτό του απέναντι στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και κατά κάποιο τρόπο γίνεται μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης που θα δώσουν οι εκλογές για την επόμενη μέρα. ‘Η τουλάχιστον αυτή είναι η επιχειρηματολογία που θα αναπτύξουν το προσεχές διάστημα. Ο στόχος σαφής: το μετριοπαθές πολιτικό ακροατήριο του πολιτικού κέντρου, που εμφανίζεται να έχει μετακινηθεί από τη Ν.Δ. στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς είναι η όμορη πολιτική δύναμη του Κέντρου. Πρόκειται για ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο, που δεν αρέσκεται σε περιπέτειες και ριψοκίνδυνες επιλογές. Η προβολή της απειλής πολιτικής στάθειας σε συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και ρευστότητας διεθνώς, είναι ένα επιχείρημα, εκτιμάται, που μπορεί να αποδώσει στο να πειστεί αυτό το κοινό ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί σε μια ασφαλή επιλογή, σε μια δοκιμασμένη λύση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε χθες ότι «η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ πήρε μια διαφορετική απόφαση, με την οποία θα πορευτεί και θεωρώ, ότι είναι άλλο ένα επιχείρημα, γιατί είναι μονόδρομος για τη σταθερότητα της χώρας, αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, άλλη μια ισχυρή Κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αργούν, το ξαναλέω, θα είναι το 2027». Αναφορά που δείχνει ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ και ως επιχείρημα για επαναληπτική προσφυγή στις κάλπες στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας, σε ένα blame game που ήδη αρχίζει να ξεδιπλώνεται.

Πηγή: skai.gr

