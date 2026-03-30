Νέα κοινή εμφάνιση Καραμανλή - Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο - Παρουσιάζεται το νέο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο στρέφονται τα πολιτικά βλέμματα, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς επιστρέφει σε έναν χώρο που έχει ταυτιστεί με ηχηρές παρεμβάσεις και σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση.

Αφορμή είναι η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Μάζη, με τίτλο: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης».

Στην εκδήλωση -που ξεκίνησε στις 19:00- δίνει το «παρών» και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, και πλέον όλοι αναμένουν την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό.

TAGS: Αντώνης Σαμαράς Κώστας Καραμανλής
