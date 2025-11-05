«Η νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που ξεπερνά τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος για την εκλογική νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος: «Είναι μια νίκη της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία.

Ο νέος δημοκράτης σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό.

Οι προτάσεις του για τη στέγη, τις συγκοινωνίες, την κοινωνική πολιτική και την ακρίβεια αποτελούν τον πυρήνα μία προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Για αυτό συσπείρωσαν και έδωσαν ελπίδα στους πολίτες.

Μαζί με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων σε άλλες πόλεις και περιφέρειες των ΗΠΑ, δίνουν ένα μήνυμα, ότι οι προοδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν την ολιγαρχία και τον αυταρχισμό.

Μήνυμα ότι υπάρχει πολιτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύσεις και προοπτική αλληλεγγύης και δικαιοσύνης.

Και αυτή η προοπτική δημιουργεί σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο.»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε πως:

«Ένα φάντασμα πλανάται

Η θριαμβική νίκη του Ζοραν Μαμντανι αποδεικνύει ότι η Αριστερά μπορεί. Μπορεί να αλλάζει τον κόσμο. Σήμερα είναι ιστορική μέρα, είναι μέρα χαράς κι ελπίδας. Και η μέρα που η Μαύρη Διεθνής έχει κάθε λόγο να ανησυχεί.

Γράφηκαν πολλά και στη χώρα μας για τον Μαμντάνι. Κρατάω μια σκέψη: η προτεραιότητα της πραγματικής πολιτικής.

Της πολιτικής που μιλά συγκεκριμένα, που συγκρούεται με συμφέροντα, που στηρίζεται στην οργάνωση των πολλών απέναντι στην εξουσία των λίγων.

Το έργο του Μαμντάνι δεν θα είναι εύκολο. Και για αυτό μας αφορά.

Η πρόταση του για τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, τη σημαντικότερη καπιταλιστική μητρόπολη του κόσμου, μια πόλη που θα φορολογεί τους πλούσιους βάζοντας μπροστά τις ανάγκες των εργαζόμενων, των νέων και των αποκλεισμένων συμπυκνώνει τη μεγάλη μάχη της εποχής μας.

Το αν η πολιτική δεν θα είναι απλώς εκφορά λέξεων, αλλά ριζοσπαστική πράξη με υλικό αποτύπωμα στις ζωές των πολλών, στις ζωές μας.

Turn the volume up!»

