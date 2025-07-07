Τα έξι χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ στηλιτεύει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Έξι χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έξι χρόνια σκανδάλων, ρουσφετιών, γαλάζιων παιδιών, πελατειακού κράτους, απευθείας αναθέσεων, διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Έξι χρόνια πλιάτσικου της δημόσιας περιουσίας, ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και της Υγείας. Έξι χρόνια αντεργατικοί νόμοι, ποινικοποίηση του συνδικαλισμού και της απεργίας, απλήρωτες υπερωρίες, εργατικά δυστυχήματα και 13ωρη δουλειά. Έξι χρόνια ακρίβειας, υπερφορολόγησης και υπερκερδών για τα καρτέλ.

Έξι χρόνια πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, ακόμα και σε σεισμοπαθείς που ζουν σε κοντέινερ», τονίζει και σχολιάζει:

«Η κυβέρνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του μπαζώματος, των υποκλοπών, των συνεχόμενων ηττών στην εξωτερική πολιτική, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του σκόιλ ελικικού, του Πάτση και του Στάσση. Η κυβέρνηση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» και των γαλάζιων ακρίδων. Μια κανονική Μαφία».

«Έξι χρόνια ένα συμπέρασμα: Δεν πάει άλλο, να φύγουν το συντομότερο για να ανασάνει η Ελλάδα», καταλήγει ο Σ. Φάμελλος.

