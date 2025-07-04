Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθωνική Πολιτεία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, όπου τον υποδέχθηκαν με τις τιμές που προβλέπονται για τον Αρχηγό του Κράτους από το αυστηρό τυπικό του Αγίου Όρους, ενώ ψάλθηκε και το προσήκον «Ψαλμώδημα – Προσήμνιο Πρωθυπουργού».

Ακολούθησε η προσφώνηση από τον Ηγουμένο Εφραίμ και η αντιφώνηση του πρωθυπουργού και στη συνέχεια ξενάγηση στην Ιερά Μονή και συνάντηση με τα μέλη της μοναστικής κοινότητας.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Ιβήρων, όπου επίσης έγινε δεκτός με τις προσήκουσες τιμές, ακολούθησε προσφώνηση από τον Γέροντα Βασίλειο Γοντικάκη και αντιφώνηση του πρωθυπουργού, καθώς και ξενάγηση στην Ιερά Μονή και συνάντηση με τα μέλη της μοναστικής αδελφότητας.

